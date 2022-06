Counter-Strike: Global Offensive (1.36.6.0) [2012 г., Action(Shooter)] MULTi/RUS [RePack] от 7K

Counter-Stri ke: Global Offensive (1.36.6.0) [2012 г., Action(Shooter)] MULTi/RUS [RePack] от 7K Торрент трекер underver.se » Игры для PC » Action [FPS/TPS] Статистика раздачи Размер: 6.68 GB | Зарегистрирован: 3 года 6 месяцев | Скачан: 36 раз Сидов: [ 1 | 0 KB/s ] Личеров: [ 0 | 4 MB/s ] * - сиды/пиры с внешних источников Автор Сообщение Паукан 26-Ноя-2018 17:39 Counter-Strike: Global Offensive Дата выхода: 21 августа 2012 Дата выхода в России: 21 августа 2012 Жанр: MMO Action (Shooter), 3D, 1st Person Официальный сайт: ссылка



Разработчик: Valve Corporation, Hidden Path Entertainment Издатель: Valve (Steam) Издатель в России: Valve (Steam) Релиз от: 7K



Язык интерфейса: Английский, Русский и другие Язык озвучки: Английский Язык субтитров: Английский, Русский и другие Локализация: Бука Версия: 1.36.6.0 Тип издания: Repack



Системные требования: Операционная система: Windows XP sp3 / Vista sp2 / 7 sp1 / 8.1 / 10 Процессор: 3.0 ГГц+ Процессор: 3.0 ГГц+ Оперативная память: 2 Гб Оперативная память: 2 Гб Видеоадаптер: 256 Мб, DirectX, Shader Model 3.0 Видеоадаптер: 256 Мб, DirectX, Shader Model 3.0 Свободного места на жестком диске: 14 Гб Свободного места на жестком диске: 14 Гб



Таблетка: Вшита (RevEmu)



Описание: Counter-Strike: Global Offensive - командный тактический шутер с видом от первого лица. Игрок принимает участие в конфликте между террористами и полицейскими. Counter-Strike: Global Offensive – призван углубить и усовершенствовать ту самую командную игровую механику «пять на пять», за которую все и полюбили Counter-Strike.[cut] Global Offensive предлагает игрокам множество карт и оружия, оригинальные режимы игры, а так же непременные лобби для бойцов – все это входит в комплект. Ураганный командный игровой процесс

Игровые режимы

Проработанные до мелочей карты

Огромный арсенал оружия

И многое, многое другое... Скриншоты: Видео:

ссылка



ссылка



ссылка

Тема обсуждения игры Сжатие данных: без потерь

Версия игры: 1.36.6.0

Таблетка: RevEmu последней версии

Время установки ~ 10 минут

Релиз от 7K [*]Установить, настроив параметры установки в инсталляторе [*]По завершению успешной установки, игра готова к запуску...[/list] Скриншоты установки: [list=][*] Запустить setup.exe[*]Установить, настроив параметры установки в инсталляторе[*]По завершению успешной установки, игра готова к запуску...[/list] Как сменить никнейм? - Открыть папку с игрой, найди файл rev.ini - Через блокнот открыть файл rev.ini - Найди строку - PlayerName = "Player" заменить "Player" на "Ваш ник"

Как зайти на сервер? 1. Вызвать консоль игры нажатием на клавишу тильда "~" 2. В появившемся окне написать: connect ip : port и нажать Enter (ввод) Список серверов находится в сервербраузере из меню игры. 2014, 14 ноября Версия игры - 1.34.5.7; Обновлены компоненты лаунчера и данные игры.

2014, 21 ноября Версия игры - 1.34.5.8; Обновлены компоненты игры.

2014, 22 ноября Версия игры - 1.34.5.9; Обновлены компоненты игры.

2014, 24 ноября Версия игры - 1.34.6.0; Обновлены компоненты игры, добавлено новое оружие.

2014, 5 декабря Версия игры - 1.34.6.1; Обновлены компоненты игры, добавлено новое оружие, исправлены незначительные ошибки.

2014, 11 декабря Версия игры - 1.34.6.2; Обновлены компоненты игры, полностью переделана карта de_train.

2014, 12 декабря Версия игры - 1.34.6.3; Обновлены компоненты игры.

2014, 16 декабря Версия игры - 1.34.6.4; Обновлены компоненты игры.

2014, 19 декабря Версия игры - 1.34.6.5; Обновлены компоненты игры. Исправлены ошибки на карте de_train.

2015, 9 января Версия игры - 1.34.6.6; Обновлены компоненты игры.

2015, 15 января Версия игры - 1.34.6.8; Обновлены компоненты игры.

2015, 31 января Версия игры - 1.34.6.9; Обновлены компоненты игры.

2015, 5 февраля Версия игры - 1.34.7.0; Обновлены компоненты игры.

2015, 13 февраля Версия игры - 1.34.7.1; Обновлены компоненты игры.

2015, 20 февраля Версия игры - 1.34.7.2; Обновлены компоненты игры.

2015, 27 февраля Версия игры - 1.34.7.3; Обновлены компоненты игры.

2015, 27 февраля Версия игры - 1.34.7.4; Обновлены компоненты игры.

2015, 28 февраля Версия игры - 1.34.7.5; Обновлены компоненты игры.

2015, 6 марта Версия игры - 1.34.7.6; Обновлены компоненты игры.

2015, 10 марта Версия игры - 1.34.7.7; Обновлены компоненты игры.

2015, 1 апреля Версия игры - 1.34.7.9; Обновлены компоненты игры.

2015, 2 апреля Версия игры - 1.34.8.0; Обновлены компоненты игры.

2015, 16 апреля Версия игры - 1.34.8.1; Обновлены компоненты игры.

2015, 29 апреля Версия игры - 1.34.8.3; Обновлены компоненты игры.

2015, 27 мая Версия игры - 1.34.8.5; Обновлены компоненты игры, добавлены новая операция и карты.

2015, 30 мая Версия игры - 1.34.8.6; Обновлены компоненты игры.

2015, 4 июня Версия игры - 1.34.8.7; Обновлены компоненты игры. Включена поддержка лобби.

2015, 11 июня Версия игры - 1.34.8.8; Обновлены компоненты игры.

2015, 12 июня Версия игры - 1.34.8.9; Обновлены компоненты игры.

2015, 18 июня Версия игры - 1.34.9.0; Обновлены компоненты игры.

2015, 24 июня Версия игры - 1.34.9.1; Обновлены компоненты игры.

2015, 1 июля Версия игры - 1.34.9.2; Обновлены компоненты игры.

2015, 10 июля Версия игры - 1.34.9.3; Обновлены компоненты игры.

2015, 24 июля Версия игры - 1.34.9.4; Обновлены компоненты игры. 2015, 15 августа Версия игры - 1.34.9.6; Обновлены компоненты игры.

2015, 18 августа Версия игры - 1.34.9.7; Обновлены компоненты игры.

2015, 26 августа Версия игры - 1.34.9.8; Обновлены компоненты игры.

2015, 4 сентября Версия игры - 1.34.9.9; Обновлены компоненты игры. [РАЗНОЕ] - Исправлена ошибка масштабирования зума прицела, если присесть после выстрела с AWP. - Исправлена ошибка, когда при быстром нажатии пробела во время загрузки матчмейкинга игрок не мог войти в игру. - Исправлена дистанция гашения зажигательной гранаты/коктейля Молотова. - Исправлена ошибка, когда при просмотре демо игры не работали мышь и клавиатура.



[LINUX] - Добавлены сигналы SIGINT и SIGTERM для выхода с сервера и команды sv_shutdown.



[КАРТЫ] Dust2: - Исправлена точка рядом с дверьми на миде, где могла застрять C4. - Исправлены некоторые текстурные баги на А-плэнте. - Увеличена высота фонаря рядом с респом террористов. - Добавлено памятное граффити. Train: - Исправлен баг на лестнице рядом с выходом на А-плэнт. - Исправлена ошибка, когда гранаты взрывались рядом с железной дорогой и не наносили никакого урона. Cache: - Улучшен силуэт погрузчика для облегчения перестрелок рядом с ним. - Исправлена ошибка, когда оружие невозможно было поднять рядом с позицией Vent.

2015, 16 сентября Версия игры - 1.35.0.1; Обновлены компоненты игры.



[АНИМАЦИИ] – Заменены все анимации движения моделей игроков (старые модели сохранены для совместимости с записями ваших игр). – Заменены все анимации оружий. – Обновлен "скелет" модели игрока. – Изменена вся геометрия моделей игроков. – Исправлена ошибка, когда при проблемах с интернетом анимации не обновлялись постоянно, а зависали и пролагивали. – За последовательность анимаций игрока теперь полностью отвечает сервер. – Добавлены новые позы для моделей игроков, в том числе разминирование бомбы и нахождение игрока на лестницах. – Добавлены анимации оружия для третьего лица, чтобы более точно показывать Viewmodel игроков. – Изменены вертикальные матрицы оружия с целью полного совпадения стрельбы и позиций игрока. – Изменена анимация поднятия оружия, теперь модели девайсов могут сохранять позицию оружия для игроков, поднявших оружие. – Изменена физика движения и позиция кобуры. – Заменены общие хитбоксы. – Заменена физика корпуса модели игрока и физика взаимодействия с другими моделями. – Трупы игроков теперь имеют более реалистичную позу. – Добавлен кабель для разминирования бомбы.



[ИНТЕРФЕЙС] – Исправлена ошибка, когда табличка со здоровьем и броней не показывалась для тренеров команд на турнирах. – Добавлена команда sv_show_voip_indicator_for_enemies. Если она включена, то иконки микрофона будут появляться не только у тиммейтов, но и у соперников, если те используют микрофон. – Добавлена команда sv_showbullethits для некоторых серверов, где теперь можно будет увидеть попадания и промахи ваших пуль.



[ГЕЙМПЛЕЙ] – Исправлена ошибка некоторых моделей оружия, теперь игроки не смогут увидеть девайс либо кусок девайса (глушитель и т.д) из-за стен и тонких преград.



– Изменена винтовка M4A1-S: - Уменьшена цена; - Уменьшена пробиваемость брони; - Уменьшена скорость стрельбы; - Увеличен разброс.



– Изменен Zeus x27: - Цена уменьшена до 100$.



– Изменены пистолеты Dual Berettas: - Увеличена пробиваемость брони; - Увеличена дальность точной стрельбы.



[GOTV] – Добавлены позиции Viewmodel игроков для трансляций GOTV (теперь в GOTV у каждого игрока показывается его личный Viewmodel).



[ПАТРУЛЬ] – Игроки теперь могут жаловаться на игроков из вражеской команды за препятствование нормальной игре (т.е когда вражеская команда специально проигрывает).

2015, 18 сентября Версия игры - 1.35.0.2; Обновлены компоненты игры.



[CSGO] – Добавлен Shadow Case, содержащий 16 дизайнов от Сообщества и шанс на выпадение совершенно новых Shadow Daggers.



[GAMEPLAY] – Zeus можно купить только один раз за раунд и его нельзя выбросить. – Игроки теперь могут купить только пять видов оружия за раунд (параметр управляется переменной mp_weapons_allow_typecount).



[АНИМАЦИЯ] – Улучшена производительность анимации для соответствия конфигурации аппаратного ускорения. – Исправлена поза с Molotov в руках. – Исправлено неправильное положение ног во время активации пистолета. – Уменьшена частота циклов для анимации подъема по лестнице на максимальной скорости. – Небольшое увеличение частоты перемещения на корточках, исправление постановки ног. – Настроено смешивание анимаций C4 по время закладывания бомбы. – Настроена толщина кабеля устройства обезвреживания бомбы. – Исправлены кабели устройства обезвреживания бомбы, которые не отсоединялись от игрока CT, выполняющего обезвреживание. – Настроено увеличение и затухание анимации приседания.



[РАЗНОЕ] – Исправлены неподобающие позиции камеры для иконок инвентаря. – Исправлены мерцающие тени, связанные с динамической выборкой игрока. – Исправлены случаи, когда планы выбраковки пересекаются или полностью покрывают игроков.



[КАРТЫ] – Cache обновлена до последней версии.

2015, 25 сентября Версия игры - 1.35.0.3; Обновлены компоненты игры. Клиент игры перешёл на оригинальную vpk версию.



[Музыкальные паки] – Игроки могут купить Музыкальгые паки с официальными треками лучших игроков CS:GO. Специальные музыкальные наборы доступны как предложения StatTrak Music Kit . Все новые музыкальные наборы доступны как обычные (не StatTrak).



[Анимации] – Исправлена ошибка матрицы прицеливания при обезвреживании бомбы на корточках. – Улучшено смешивание ходьбы/бега в некоторых случаях, при резкой смене скорости движения. – Улучшена постановка ног при ходьбе. – Оптимизирована производительность CPU. 01.10.2015: Версия игры - 1.35.0.4

Обновлены компоненты игры

Операция BloodHound: Операция Bloodhound подошла к концу Falchion Case теперь выпадаем всем игрокам, даже тем, кто не покупал пропуск на операцию

Геймплей (изменения Zeus): Стоимость увеличена в 2 раза ($200) Награда за убийство уменьшена до 0. Скорость передвижения с Zeus уменьшена до 220.

Интерфейс: Новые наборы музыки доступны для покупки в разделе предложения (в главном меню)

Прочее: Теперь в соревновательных матчах во время разминки и смены сторон включён только командный голосовой чат (террористы не могут разговаривать со спецназом как раньше)

09.10.2015: Версия игры - 1.35.0.5

Обновлены компоненты игры

Геймплей: Изменена анимация реакции игрока на световую гранату, теперь поднятая рука при ослеплении правильно отображается.

Разное: Исправлена ошибка, когда у игроков в матчмейкинге не отображались скины на оружия при потери подключения к серверам Steam. Боты больше не зависают, когда передвигаются в позе "сидя" после прыжка.

Карты: Исправлены некоторые области на карте, где игроки могли видеть через грани моделей (стен, ящиков и т.д).

10.10.2015: Версия игры - 1.35.0.6

Обновлены компоненты игры. Список изменений разработчики игры не предоставили. 21.10.2015: Версия игры - 1.35.0.7

Обновлены компоненты игры

Разное: Наклейки команд и наклейки с автографами профессиональных игроков CS: GO теперь доступны для покупки. Турнирные наклейки могут быть использованы в качестве части игры в двух Клуж-Напока турнирных играх: Fantasy Team Game: Конкурируйте против глобального CS: GO сообщества, чтобы выиграть Fantasy Trophu путем сборка команды вашей мечты CS: GO и достижения одной из лучших результатов во всех новых Fantasy Team Game. Pick'em Задача: Заработать Pick'em Trophy, выбрав команд-победителей для каждого матча на протяжении всего турнира. Чем больше правильных вариантов, тем лучше трофей!

Карты: Mirage - Исправлены некоторые экзотические места, где С4 может застрять (Спасибо amitkilo!) - Немного перемещена пальма , чтобы ментов было легче увидеть. Train - Исправлено место, где С4 может застрять на А пленте. - Исправлено непреднамеренное подбрасывание на А пленте.

24.10.2015: Версия игры - 1.35.0.8

Обновлены компоненты игры

Выделенные серверы: Увеличен максимальный предел командной строки на Linux. Добавлена возможность запускать два GOTV с различными рейтами на одном игровом сервере. Для активации запуска второго игрового сервера GOTV добавлены следующие консольные команды: -addhltv1 +tv_enable1 1 +tv_snapshotrate1 128 Для использования консольных команд на определенном сервере GOTV используйте параметры "-instance 0" или "1 -instance": tv_record mygotv128tick.dem -instance 1

Карты: Overpass: - Исправлена подсадка из трех человек с А-плэнта в сторону Б-плэнта. - Красная тележка в коннекторе теперь не сможет вас убить.

27.10.2015: Версия игры - 1.35.0.9

Обновлены компоненты игры. Список изменений разработчики игры не предоставили. 11.11.2015: Версия игры - 1.35.1.0

Обновлены компоненты игры и эмулятор nosteam, исправлена проблема проседания fps.

Звуки: Увеличена громкость звука падения Добавлен дополнительный звук приземления, который зависит от поверхности Звуки ходьбы других игроков теперь громче и зависят от носимого оружия (изменение этого параметра возможно в настройках) Добавлены новые звуки ходьбы на разных поверхностях: - Бетон - Дерево - Резина - Снег - Стекло - Трава - Грязь - Грунт - Цельный металл - Металлическая решетка - Металлическая цепь Исправлена ошибка, когда звук give_ammo проигрывался каждую перезарядку дробовика Произведена корректировка громкости (Игроки, использующие виртуальное объемное звучание, пожалуйста, убедитесь, что установлен 5.1 канальный аудиорежим в настройках CS:GO)

Прочее: – AWP теперь всегда выходит из zoom'а во время перезарядки – Небольшая оптимизация CPU – Иконки на карте теперь могут быть расширены переменной mapoverview_icon_scale

Контроллер STEAM: – Для игры теперь требуется обновление Steam клиента от 14 октября или позже – Добавлена поддержка контроллера Steam

Сервера: – Добавлена команда sv_setsteamaccount для установки Game Server Login Token 13.11.2015: Версия игры - 1.35.1.1 Обновлены компоненты игры. Звуки: Добавлены новые звуки шагов для поверхности плитки Незначительные правки громкости Звуки шагов при игре от первого лица теперь немного тише. Звуки шагов от третьего лица не изменились 09.12.2015: Версия игры - 1.35.1.2 Обновлены компоненты игры. Зимнее обновления: Праздничное Приветствие. Подарки теперь доступны для покупки. Таблица лидеров по подаркам будет доступна до 15 января. Добавлен ящик Revolver Case. Добавлено несколько новых капсул с наклейками сообщества. Добавлены медали за Службу на 2016 год. Игроки, достигшие ранга Global General после 31 декабря получат медаль следующего года. R8 revolver: Добавлено новое второстепенное оружие — револьвер R8, которое занимает слот Desert Eagle. Игровой процесс: Теперь в соревновательном режиме время 1:55 и 0:40 для раунда и C4, соответственно. Также обновлено время для Высших лиг и чемпионатов CS:GO. Настроено время восстановления для винтовок AK47, M4A4 и M4A1-S для уменьшения расстояния, на котором распыление предпочтительнее, чем удар/разрывание. Увеличена погрешность движения для пистолетов: Elites, Fiveseven, Glock, P2000, P250, Tec9, USP, CZ75a. Добавлены таймауты команд для соревновательного режима, которые можно определить голосованием. По умолчанию 60 секунд, устанавливается переменной mp_team_timeout_time. Killer Replay: В режимы Обычный и Обезвреживание бомбы добавлен Killer Replay. GOTV должен быть включен на сервере, чтобы данная опция была доступной. Опция в меню Помощь/Опции->Настройки игры->Автоматически записывать Повторы Убийств отключает повторы. Некоторые переменные доступны для кастомизации повторов. Поищите по слову «replay» в консоли для получения полного списка команд. Сообщество: Игровые серверы и GOTV, которые не заходят в свои учетные записи сервера (Game Server Login Token (GSLT)) могут принимать подключение только от клиентов той же подсети. К серверам сообщества теперь можно подключиться через их публичный ip или через внутренний RFC1918 адрес. Чтобы создать GSLT, используйте утилиту создания GSLT здесь. Каждый GSLT ограничен использованием только на одном выделенном сервере и применяется с помощью опции строки запуска +sv_setsteamaccount THISGSLTHERE -net_port_try 1 Добавлена опция для сообщения, что сервер скрывает инвентарь и/или ранг игроков. Игровые серверы теперь показывают свой SteamID в ответ на запрос статуса в консоли сервера. Игровые серверы с включенным GoTV и повторами, которым необходима поддержка внешних клиентов, подключающихся к GoTV порту, должны установить tv_advertise_watchable 1 Разное: Пользовательские опции теперь хранятся независимо в локальной папке аккаунта Steam и могут быть разными на нескольких аккаунтах Steam На одном ПК. Администраторы, настраивающие на турнирах вход через Active Directory с перемещаемыми профилями могут создать папку внутри пользовательского перемещаемого профиля и добавить это место для игры через переменную окружения USRLOCALCSGO=%USERPROFILE%\AppData\Roaming\csgo Настройки качества теней, детали моделей/текстур, шейдеров и режима фильтрации текстур теперь могут быть определены во время запуска для настройки совместного запуска с другими приложениями в фоне. Эти опции видео могут быть выставлены пользователем «навсегда», чтобы они не изменялись в присутствии других приложений в фоновом режиме, определенных во время запуска игры. Небольшие изменения смешивания звука. Шаги от первого лица стали немного тише, от третьего — громкость шагов не изменилась. Переключение между клипами Лучших моментов и Худших теперь происходит более сглаженно. Худшие моменты теперь идентифицируют цель используя тот же индикатор, что и Повтор Убийств. Карты: Исправлены некоторые поверхности, которые использовали неверный звук шагов в Mirage, Overpass и Train. Исправлены точки возрождения режима DM на de_dust, где игрок мог застрять. Контроллер Steam: Сделано переключение для включения режима передвижения на корточках. Исправлены некоторые ошибки. Интеграция состояния игры: Состояние игры может быть передано удаленно, позволяя сторонним приложениям интегрировать свои сервисы с игрой. Например, интеграция состояния игры была использована на Чемпионате DreamHack Cluj-Napoca, чтобы показывать специальные эффекты по время игры (молнии и пиротехнику). Серверы: Добавлены официальные серверы в Гонконге. 10.12.2015: Версия игры - 1.35.1.3 Обновлены компоненты игры. Разное: Пофиксили возможность стрелять из револьвера во время заморозки в начале раунда и разминирования бомбы Исправлен баг с исчезанием дыма Исправлены баги с тайм-аутами Исправлена ошибка мерцания UI в соревновательном режиме в конце раундов Исправлена ошибка logaddress_add с получением DNS Исправлен рандомный баг при просмотре демки Теперь револьвер корректно работает с weapon_fire Добавлен режим карты для удаленного мониторинга состояния игры 11.12.2015: Версия игры - 1.35.1.4 Обновлены компоненты игры. Исправлена ошибка возникающая при подключении к серверам. Добавлено новое оружие. Изменения револьвера: Урон уменьшен с 115 до 86 Увеличен разброс Увеличено время до выстрела при стрельбе с помощью ЛКМ с 0.33 до 0.4 16.12.2015: Версия игры - 1.35.1.5 Обновлены компоненты игры. Геймплей: Откат изменений для AK-47, M4A4 и M4A1-S, внесенные зимним обновлением. Разное: Другие игроки теперь могут слышать взвод барабана R8 до выстрела. Дым из гранаты накрывающий огонь, теперь корректно покрывает поверхность вместо области над огнем. Зажигательные гранаты, которые частично потушены дымовыми гранатами, теперь не наносят урон в области покрытой дымом. Пламя гранаты больше не распространяется непосредственно в дым, а распространяется вдоль его границ. Исправлен 360-градусный разворот камеры в Killer Replay. Исправлен случай, когда предложение о продаже показывало неправильную цену..

18.12.2015: Версия игры - 1.35.1.6

Обновлены компоненты игры.

Разное: Оптимизирована производительность клиента CS:GO. Исправлена ошибка, когда пули попадали в игроков за пределами своего максимального расстояния полёта.

Повтор Убийцы: Исправлена ошибка неправильного размытия и тумана в режиме "Killer Replay". Исправлена ошибка, когда модель игрока зависала в режиме "Killer Replay".

Интеграция Состояния Игры: Добавлена рандомная задержка (от 0.5 до 4 секунд) тиканья бомбы после её установки, чтобы было невозможно узнать точное время до взрыва бомбы с помощью сторонних программ. CDN URL-адреса изображений оружия теперь доступны в файле items_game_cdn.txt

Контроллер Steam: Добавлена поддержка обратной связи для тактильных устройств. Добавлена команда steam_controller_haptics для включения или отключения тактильного режима..

08.01.2016: Версия игры - 1.35.1.7

Обновлены компоненты игры.

Графика: Обновлён вид от первого лица: руки и модели перчаток.

Повтор Убийцы: Исправлена ошибка, когда клиент может иногда зависать в Killer Replay с черным экраном. Исправлена ошибка, когда у жертве оружие может стать невидимым в Killer Replay. Собственные звуки Пассо игрока теперь правильные, как и от третьего лица во время остановки Killer Replay. Госоловой чат теперь не исчезает до и после Killer Replay.

Звук: Снижение объема звука на дистанции у USP-S. Исправлен звук в режиме Killer Replay. Скорректированны звуки рикошета и ударные звуки. Мелкие исправления.

Соревновательный режим: Добавлены официальные игровые сервера в Индии.

Linux: Модернизированный новой версии libSSL. Улучшение производительности игры во время отображения результатов матча.

Разное: Добавлена поддержка вещания региональных чемпионатов.

09.01.2016: Версия игры - 1.35.1.8

Обновлены компоненты игры.

Графика: Обновлен стикер проверки модели перчаток. Исправлены некоторые настройки видео не применимые сразу, когда пользователь изменил их во время матча. Исправлены некоторые случаи, когда оружие проходило сквозь перчатки.

Звук: Исправлена ошибка, приводившая к тому что некоторые оружия, звучат тише, чем предполагалось. Изменены настройки внутригрового микшера

Linux: Исправлена регрессия, где небольшие движения мыши могут быть проигнорированы.

21.01.2016: Версия игры - 1.35.1.9

Обновлены компоненты игры.

Праздники: Удален праздничный клич.

Разное: Добавлена консольная переменная cl_crosshair_sniper_width, которая управляет увеличением ширины линий прицела снайпера на мониторах с высоким разрешением и на системах с несколькими мониторами. Исправлены некоторые зацикленные звуки, которые не останавливались после Повтора Убийцы. Закладка и обезвреживание бомбы исключены из Худших моментов матча. Игроки больше не могут проголосовать за исключение бота с сервера. HE гранаты, которые не принадлежат ни одному из подключенных игроков больше не приводят выкидыванию с сервера убиенной ими жертвы за слишком большое количество самоубийств.

Linux: Исправлена обработка мыши в диалоге серверов сообщества.

Внешний вид: Исправлены текстуры рук/рукавов, которые не рендерились в инструменте workbench (верстак). Исправлены небольшие ошибки теней у моделей от первого лица. Оптимизированы размеры текстур моделей рук спецназа (от первого лица).

28.01.2016: Версия игры - 1.35.2.0

Обновлены компоненты игры.

Разное: Взрывные повреждения и повреждения от летящих гранат теперь используют формулу бронепробиваемости, когда жертва носит броню. Добавлен квар mp_drop – сброс ножа (по умолчанию '0'), это позволит игрокам на общественных серверах, отказаться от своих ножей.

Linux: Исправлена корректность отображения на нескольких дисплеях. Исправлена ошибка в обработке мыши при перемещении мыши к верхней левой.

18.02.2016: Версия игры - 1.35.2.1

Обновлены компоненты игры.

Операция Wilfdire (после получения пропуска на операцию вы получите): Монета операции «Wildfire» Операция журнала, который показывает вашу статистику + рекорды друзей Коллективные миссии, которые необходимо приобрести за отдельную плату 30 уникальных миссий для прохождения Блиц–миссии, которые дают дополнительный бонус Доступ к скинам предыдущих коллекций Доступ к дропу вещей из уникальной коллекции

Геймплей: Гонка вооружений: Лидера теперь не подсвечивает сквозь стены. Добавили M4A1–S для гонки вооружений

Интерфейс: Исправили значок АРМ. Изменили английскую строчку «live» в playercount HUD Пофиксили фильтр скинов в инвентаре, а также наборов музыки Отредактировали экран загрузки карты Nuke

Другое: Отредактировали детализацию травы, оптимизировали графическую составляющую игры.

Карты Новые карты из операции WildFire: Cruise Coast Empire Mikla Royal Santorini Tulip Nuke Nuke: Карта полностью переработана и обновлена Теперь доступен в соревновательном режиме, как и другие карты Wildfire Cache: Отредактировали DM режим на данной карте Улучшили и оптимизировали радар Отредактирована физика для забора в Солнечной комнате Исправлены места, где «гуляют» пиксели отредактировали одну сторону wallbang Зафиксировали ограждения на спавне террористов Мираж: Убрали стену–светильники, которые перекрывали видимость из ticketbooth до середины в Плант а Убрали полку у рынка возле Плант Б (TheWhaleMan спасибо!) Добавили фанерную доску на пленте А Незначительные коррективы в явочной квартире, озере

Пакет SDK [vbsp.exe] повышенная MAX_MAP_ENTITIES до 20480 от 16384 до компиляции больших карт. Карты могут иметь несколько радиолокационных изображений на основе плеером высоты. Добавлено несколько функций для поддержки новой миссии типа: кооператив удара (game_type 4, game_mode 1) Добавлен кооперативный забастовку предметы: тяжелая Броня, тактическая осведомленность гранаты, и medi–выстрел. Добавлены новые точки возрождения (info_enemy_terrorist_spawn) для использования в кооперативе ударных задач на респаун врагов, которые могут указать нечто вроде уникальных моделей, снаряжение, поведение и др. Добавлена Взрывающаяся Бочка сущностей для использования в кооперативе ударных миссий. func_hostage_rescue субъект теперь может быть отключена. Добавлен тяжелый Феникс врага. Добавлено item_coop_coin сущность, которая отображает сколько (из 3) Вы собрали. В кооперативном режиме КС, боты больше не будут пытаться путь через “заблокированные” навигационные зоны. Боты могут быть “спящим” в кооперативном режиме КС и они будут оставаться на месте до тех пор, пока они видят врага, урон или последний враг жив. Добавлен game_coopmission_manager предприятие для управления и ретрансляции данных в другие субъекты/vscript для кооп миссий. В game_player_equip объект был обновлен, чтобы позволить карты дать любое оружие активатор с аргументом. prop_door_rotating теперь блоки навигации, когда закрыта, заперта и ломкий. Исправлена ошибка, утверждают в prop_door_rotating, где он пытался играть в “запертой” деятельность независимо от того, было оно когда игрок использовал его в запертом состоянии. Добавлено OnFirstPickedUp, OnDroppedNotRescued, OnRescued выходы к сущности заложники. Добавлена консольная (mp_c4_cannot_be_defused), что при включении предотвращает C4s от обезвредили. Воскресший в ХЛ2 env_gunfire лица. Добавлены новые квары для управления выронил оружие weapon_auto_cleanup_time “если установлено в ненулевое значение, оружия удалим сами после указанного времени (в секундах) если игроки находятся рядом.” weapon_max_before_cleanup “если установлено в ненулевое значение, снимет старейший оружейный поддерживать заданное количество выпавших оружия в мире.” Добавлен третий вариант mp_death_drop_grenade который делает все держали гранаты падение на смерть (используется в кооператив удар) Обновлен оружие в ддг молоток для использования моделей оружия, которые соответствуют названиям полей, когда породил в мире. Плюс добавлены некоторые отсутствующие оружия. Добавлено env_sprite_clientside юридическое лицо, которое является только клиентской части спрайта (не использовать указы).

19.02.2016: Версия игры - 1.35.2.1 UP1

Исправлена ошибка с вылетом игры на рабочий стол.

Обновлены предметы. 20.02.2016: Версия игры - 1.35.2.2

Обновлены компоненты игры.





Разное Данные о пройденных миссиях Gemini теперь правильно отображаются в таблице. Исправлен алгоритм точности полёта пули для последнего убийства в матче. Исправлен алгоритм попадания пули в голову из дробовиков. График миссий Blitz теперь соответствует пику игроков в CS:GO по всему миру. Исправлена ошибка лестниц на карте (теперь игроки при падении с лестниц не будут оказываться поднимающими на нее.) Исправлена редкая ошибка, когда игрок получал огромный урон при падении почти с нулевой высоты. Исправлена ошибка, когда игроки, двигающиеся около объектов func_tracktrains (на зомби–серверах и т.п) Исправлена ошибка, когда StatTrak Music Kit не засчитывал звезды MVP. Исправлена ошибка в соревновательном режиме при проведении голосования (Голосование оставалось висеть после его окончания).

Карты Cache: Исправлены различные мелкие ошибки. Safehouse: Исправлены некоторые деревья, которые казались неосвещенными. Mikla: Удалены некоторые объекты карты (таблички, отличительные знаки и т.д). Santorini: Исправлены различные мелкие ошибки. Nuke: Исправлен Pixel Walking (хождение на несуществующей поверхности) на стропилах. Исправлен ряд мест, где C4 могла застрять. Исправлен урон при прострелах через стены в некоторых местах. Немного увеличена длина прыжка с крыши на бочку. Игроки больше не смогут обезвредить бомбу через текстуры потолка на B–плэнте. Слеповые гранаты теперь правильно ослепляют игроков.)

24.02.2016: Версия игры - 1.35.2.3

Обновлены компоненты игры.





Разное Исправлен случай, где одинаковые миссии не помечаются в журнале кампании даже, когда миссии были активны для игрока на момент завершения. Добавлена поддержка движком до 4096 записей моделей предварительного кэширования таблиц. Установка cl_timeout теперь ограничен на 30 секунд. Исправлен урон от оружия при использовании Medi–Shot Добавлено недостающие событие при взрыве гранаты. Исправлено отображение оружия: USP–S | Royal Blue, P90 | Войны в пустыне, UMP–45 | Капрал, SCAR–20 | Cyrex Улучшенный просчёт пуль при использовании SCAR–20

Графический интерфейс Исправлен внешний вид, когда нельзя выбрать 5–й слот, если есть бомба и Medi–выстрел. Исправлено отображение при использовании 5го слота Исправлена инвентаризации UI, когда брикетирования действия по пунктам (как применение наклеек). Исправлено отображение неверных данные игрока при поиске соло в лобби. Исправлено отображение: панель перекрытия, выход окна лобби и другие диалоги.

GSLT Учетные записи пользователей получили возможность избивиться от блокировки привязанного сервера.

24.02.2016: Версия игры - 1.35.2.4

Обновлены компоненты игры.





Операция Wildfire Исправлена первая кооп миссия, когда не предоставлялась звезда, если игроки не выиграли в первом раунде. Добавлен таймер обратного отсчета для основных задач меню пользовательского интерфейса, указывающий, когда следующая миссия будет доступна. Исправлена интерфейс обновления миссий.

Linux Исправлена ошибка, которая происходила на побережье и некоторых других карт.

27.02.2016: Версия игры - 1.35.2.5

Обновлены компоненты игры.

Операция Wildfire Добавлена третья кооперативная миссия. Добавлен последний комик анлок. Добавлена настройка лобби, чтобы сказать вам, если вы из миссий. Добавлена таймер обратного отсчета для карт журнала следующей миссии.

Карты Cache Исправлена ошибка с текстурой коробки Улучшенная видимость вентиляционных отверстий Исправлен pixelwalk Улучшенное соответствие уровня ступенчатых звуков и наземных материалов по всей карте Coast Исправлен pixelwalk Royal Различные исправления Mikla Исправлена невидимые столкновения Обновленный радар Перемещен респаун террористов Cruise Различные исправления ошибок Santorini Исправлена ошибка, когда игроки могли застрять на внутренних стенах кафе Исправлен pixelwalk

Разное Исправление func_tracktrain, можно было пройти через игроков, при перекрытии друг друга.

SDK Добавлена функция vscript StopSound.

27.02.2016: Версия игры - 1.35.2.6

Обновлены компоненты игры.

Список изменений разработчики игры не предоставили 03.03.2016: Версия игры - 1.35.2.7 Обновлены компоненты игры. Обновленный lights.rad с новыми записями для Nuke Nuke Открытые вентиляционные отверстия больше не защищают игроков от флэш–гранат Добавлены гранатклипы Улучшенная навигация Удален каркас лестницы на крыше у террористов Исправлены столкновения в дверных коробках Исправлен ряд мест, где C4 может затеряться Исправлены места где C4 и гранаты могли провалиться Исправлены нижние ворота от блокировки флэш–гранат Исправлено несколько pixelwalks

18.03.2016: Версия игры - 1.35.2.8 Обновлены компоненты игры. MLG Columbus 2016 Добавлены MLG Columbus 2016 автограф–наклейки команд и игроков. Доступны для покупки, 50% с выручки от продажи наклеек пойдет к игрокам и организациям. Наклейки могут быть использованы в качестве части игры в Columbus 2016 года Команда игры и Pick’em Challenge. Праздник Добавлены праздничные курицы. Разное Обновлены фоновые шейдера. r_drawclipbrushes 3 теперь показывает траекторию гранат. Поведение командной консоли «ignoremsg» теперь должен соответствовать обратной связи пользовательского интерфейса. Карты Nuke Улучшен фрейм гранат в дверях. Улучшенная навигация ботов.

19.03.2016: Версия игры - 1.35.2.9 Обновлены компоненты игры. Интерфейс Исправлено главное меню, которое скроллилось влево. Исправлен глюк, когда окно инвентаря оставалось открытым при выходе из него. Исправлена ошибка прошедших турниров, имеющих некорректное состояние прокрутки. В операции Wildfire добавлен новый элемент интерфейса, который отображает цель задания и прогресс. Разное Исправлены вылеты в миссиях Guardian.

24.03.2016: Версия игры - 1.35.3.0 Обновлены компоненты игры. Разное Исправлена ошибка, при которой обзорная карта перемешала значок мертвого игрока, показывая положение живого игрока Добавлен недостающий тег из коллекции Shadow Case. Серверы Включает ранее выпущенный патч для игровых серверов исправляющий SetInfo вызовы, которые не были настроены на время подключения клиента. Добавлен convar sv_vote_count_spectator_votes, который может быть равным нулю позволяя через команду sv_vote_allow_spectators начать голосов без приведения первоначальных голосований. Карты Overpass: Не Гранаты больше не падают между трещинами на пленте B Добавлена противоположная сторона к двери в верхнем парке Более точная модель столкновения на деревьях и камнях, используемые в верхнем парке Cobblestone: Обновлён экран загрузки карты

24.04.2016: Версия игры - 1.35.3.1 Обновлены компоненты игры. Обновлён эмулятор revemu. Интерфейс Исправлена графа для наблюдателей: заменена статистика по процентам попаданий в голову и статистика по экономике на данные по ослеплению противников и нанесенному урону. Добавлен интерфейс для регистрации в бете режима Prime. Карты Tulip: – Исправления различных ошибок и эксплойтов Mirage: – На точке "B" было добавлено новое граффити в память о сумасшедшем прыжке Марсело "coldzera" Давида Nuke: – Карту Nuke добавили в официальный маппул Inferno: – Карту Inferno убрали из официального маппула. Если следовать логике Valve, то эту карту ожидает некий редизайн. Операция Wildfire Обновление Wildfire миссии, добавлен бонус при использовании Santorini вместо Nuke.

28.04.2016: Версия игры - 1.35.3.2 Обновлены компоненты игры. Обновлён эмулятор revemu. Разное Добавлен ящик Хрома кейс 3. В игре блог теперь отображается с помощью языка игрового интерфейса, если это возможно. Исправлены ошибки округления в выборе времени для коктеля молотова и зажигательных гранат. Они теперь наносят точно 40 DPS независимо от тикрейта сервера. Исправлена ошибка сервера сообщества, касающиеся графиков и игр которые идут в сверхурочное время. Звук оснащение бронёй теперь немного отличаются для T и CT Добавлены официальные серверы игры в Чили.

05.05.2016: Версия игры - 1.35.3.3 Обновлены компоненты игры. Обновлён эмулятор revemu. Разное Исправлена возможным удаленный запуск кода выполнения ошибки в KeyValues. Исправлена ошибка, позволяющая сообществу серверов переполнять некоторые файлы игры. Добавлена поддержка в vbsp для текстур с различными типами материалов. Добавлена локализация блога в игре для финского языка. Значительно уменьшено праздничное настроение. Добавлены команды cl_weapon_debug_show_accuracy и cl_weapon_debug_show_accuracy_duration Чем больше при выстреле разброс, тем больше будет красный круг. Звук Увеличен радиус звука разминирования C4 Исправлены случаи, когда при сворачивании игры и последующим возвращении могут воспроизводится звуки неправильно. Карты Cache Улучшения видимости Усовершенствование текстур Новые модели дефлектора Добавлен тонкие маркеры для броска гранаты Добавлена завод зоны таблички для Планта B Добавлена «Солнечная комната» Фиксировано расстояние ящика в шашке Фиксированное оружие, будучи потерянным под вентиляцией Исправлены все известные при застревании бомбы Исправлена уязвимость с флешкой при броске гранаты от середины к шашке Исправлены pixelwalks в середине карты и на T–спавне Улучшение .nav сетки Nuke Повышена точность полёта гранаты на металлические контейнеры Исправлено звучание некоторых типов материалов Оптимизация производительности Удалить ящик от стороны CT Удалены перила вне хижины Удалены перила в верхней части лестницы Уменьшены чрезмерно объёмное звучание на карте Анимация открытия и закрытия двери теперь фиксировано Улучшение .nav сетки Исправлена блокировка дверей

20.05.2016: Версия игры - 1.35.3.4 Обновлены компоненты игры. Разное Пятна крови на моделях игроков теперь будут достоверно отображаться для игроков и зрителей в игре. В меню покупки оружия теперь будет показывать одинаковые значения, поскольку они получены с cl_weapon_debug_show_accuracy и cl_weapon_debug_print_accuracy, геймплей не изменился. Стим контроллер теперь регулируется должным образом при соблюдении области видимости, параметр: zoom_sensitivity_ratio_joystick. Анимация главного трофея чемпионата теперь будет отображать большее количество наименований. Карты Cache Вилочный погрузчик Крыша

01.06.2016: Версия игры - 1.35.3.5 Обновлены компоненты игры. Игровой процесс spec_freeze_time по умолчанию сокращён с 5.0 до 3.0 секунд Добавлен эффект размытия и блеклости для камеры смерти (при mp_forcecamera 1). Эффекты камеры смерти более агрессивные, когда убили в голову (при mp_forcecamera 1). Наблюдение Улучшена камера наблюдения на карте de_cache. Улучшена камера наблюдения на карте de_nuke. Добавлены команды cl_spec_use_tournament_content_standards и sv_spec_use_tournament_content_standards, которые позволяют клиенту и / или серверу отдавать предпочтение официальным именам про–игроков, когда они доступны и убирают отображение тегов оружия для зрителей. Разное Функция «swap item», теперь подсказка будет отображать оригинальное название оружия, даже если оружие было переименовано с именем тега. Добавлена новая коллекционная капсула Для веб разработчиков Введены коды проверки подлинности, которые позволяют пользователям предоставлять сторонним веб–сайтам и приложениям доступ к их Pick’Em и фэнтези игры во время распродаже мажор чемпионата. Добавлена документация для разработчиков веб–сайтов и приложений Обновлены коды управления проверки подлинности для пользователей

10.06.2016: Версия игры - 1.35.3.6 Обновлены компоненты игры. Разное Убран штраф за самоубийство или отключение игрока. Вместо удаления дохода за раунд у игрока, живой противник получает компенсацию равную сумме вознаграждения за возможное убийство. На официальных серверах Valve, текущая карту будет исключена из голосования в конце матча. Исправлено поведение команды mp_endmatch_votenextmap_keepcurrent (default 1). Когда установлено значение "0", текущая карту будет исключена из голосования в конце матча. Полные Хитбоксы игроков теперь используют команду “cl_weapon_debug_show_accuracy 2”, что позволяет отображать хитбоксы намного ближе к самоё цели и 3D–пространстве. Исправлена ошибка, когда монетка операции была недоступна из меню инвентаря. OSX/Linux Made it so “Fullscreen” sets an exclusive fullscreen mode and “Windowed Fullscreen” sets a non–exclusive fullscreen mode. Exclusive fullscreen mode allows for potentially higher performance while making switching back to the desktop slower. Наблюдение Добавлена консольная команда spec_player_by_accountid которая переключает зрителя на ирока со SteamID64 passed as argument. Добавлена команда spec_lock_to_accountid которая, когда установлена, зафиксирует зрителя на наблюдении на игроком SteamID64. Блокировка может быть установлена в независимости от того, подключен игрок или нет. Карты Cbble: Добавлены ступеньки на платформу на пленте Б, дающие защите дополнительные варианты защиты. Обновлены деревья с более точной моделью столкновения. Исправлена ошибка рендеринга отверстия в стене возле плента А. Исправлены различные баги (Спасибо csgobugtracker.com за помощь!) Улучшена видимость из–под моста на плент А.



Mirage: Исправлена пиксельная дорожка на КТ–спауне Исправлены несколько щелей на пленту А, через которые можно было выдеть противников. Исправлены маленькие щели, через которые можно было смотреть с Шорта на Мид. Исправлено столкновение гранат с грузовиком на пленте Б. При ходьбе по грузовику на пленте Б теперь будет новый звук. Ступеньки в коврах А и апартаментах Б теперь будут издавать правильный звук при ходьбе или беге по ним. Исправлена потенциальная ошибка рендеринга отверстияв стене в позиция снайпера CT. Исправлены различные баги (Спасибо csgobugtracker.com за помощь!).



Cache: Исправлены небольшие баги.



Nuke: Добавлена лестница на точке бомбы на пленте Б Верх плента Б теперь прозрачный Добавлен короткий ящик на улице у CT Разные исправления креплений Обновление модели столкновения: Добавлены более точные модели столкновений для Плант моделей, используемых на картах: Mirage, Inferno, Cache. Добавлены более точные модели столкновений для бочек, используемых в путепроводах.

16.06.2016: Версия игры - 1.35.3.7 Обновлены компоненты игры. CS:GO Добавлен новый оружейный кейс Гамма (17 новых скинов и много новых дизайнов ножей). Пропуск на операцию Wildfire больше неотступен для покупки. Опыт Новые игроки в CS:GO получат ощутимый бонус в получаемом опыте приватного ранга на первых двух уровнях. Соревновательный режим для новых игроков теперь открывается раньше, сразу после получения приватного ранга 2. Прайм–аккаунты Прайм–аккаунты будут активированы только в том случае, если игрок подтвердил мобильный телефон и достиг минимум ранга Lieutenant Rank 21 или же получил Service Medal. Игроки с Прайм–аккаунтами теперь могут выбивать поиск только Прайм–игроков для Матчмейкинга. Для игры в лобби с друзьями, все члены лобби должны иметь Прайм–аккаунты для игры в Прайм–Матчмейкинг. Звук Новый звук стрельбы при малом количестве патронов. Обновлён звук при выстреле по поверхностям на Mag7, M249, Negev. Новый звук дымовой гранаты, чтобы уменьшить помехи при звуках разминирования бомбы. Новый звук для сообщений в чате в лобби игры с друзьями. Разное В классических режимах игры любые деньги, заработанные игроком в середине раунда больше не будут доступны для расходов в течение того же раунда (т.е. покупки SMG больше не возможны во время разминочных раундах). Самоубийство или отключение компенсации больше не будет присуждаться на разминке или в течение freezetime периода. При управлении бота и выживания до конца раунда, за это контролирующий игрок получит деньги. Удален 2,5 секундный льготный период для игроков, при повторном подключении, когда freezetime закончится. Увеличен верхний предел возможных значений mp_halftime_duration до 5 минут. Для серверов добавлен квар sv_spec_post_death_additional_time, который позволяет добавлять задержку для зрителей между смертью мишени и перехода на новую цель. Команда sv_alltalk была заменена на sv_talk_enemy_dead и sv_talk_enemy_alive. Классический режим теперь по умолчанию команде ограничена связь для живых игроков. Мак Исправлено появление шрифтов в браузере сообщества и консоли. Исправлены некоторые ошибки с установкой полноэкранное разрешение. Установите все игроки Mac использовать Input Raw Mouse по умолчанию, так как это лучший опыт для большинства игроков. Игроки могут вручную вернуться к не используя необработанный ввод мыши, если это то, что они предпочитают.

17.06.2016: Версия игры - 1.35.3.8 Обновлены компоненты игры. Звук Оптимизирован уровень громкости от первого лица, чтобы соответствовать его уровню громкости рассеивания в окружающей среде. Исправлена корректность звучания оружия Nova и Sawed при перезарядке. Mac Добавлена опция видео (по умолчанию) для выравнивания частоты кадров. Улучшено сглаживание при снижения общей частоты кадров. Значительно уменьшено время ожидания ввода. Добавлена опция аудио «Play Audio» для работы звука игры в фоновом режиме, как на Windows и Linux.

25.06.2016: Версия игры - 1.35.3.9 Обновлены компоненты игры. Кёльн 2016 Добавлены наклейки команд, автографы, Pick’em и Fantasy игры для мажора в Кёльне 2016. Добавлена поддержка сторонней аутентификации веб–сайтов и приложений для управления Pick’em, без запуска клиента игры. Трансляции GOTV трансляции сообщества теперь надежны для входа в STEAM и CS:GO при запуске с параметрами +tv_advertise_watchable 1 +tv_relay addr:port. GOTV трансляция теперь будет правильно передавать свои статистические данные о подключенных прокси–серверах и клиентах по порядку. Добавлена ConVars, используемая в GOTV трансляциях для кодировки. Звук Добавлены звуки входа и выхода из лобби. Увеличена громкость попадания для Nova, Sawed Off, и XM1014 дробовиков. Молотов: Исправлена ошибка когда после смерти игрока продолжал воспроизводится звук горения молотова. Повышена точность воспроизведения звука молотова на земле. Снижен радиус звука воспламенения молотова в руках. UI Добавлена команда cl_spec_swapplayersides для смены сторон названий команд, чтобы соответствовать сидящим командам на сцене. Теперь игрок будет подсвечен желтым или синим цветом, в зависимости за кем ведется наблюдение. Для разработчиков Исправлены нерабочие flex data в studiomdl

29.06.2016: Версия игры - 1.35.4.0 Обновлены компоненты игры. Кёльн 2016 В игру добавили капсулы второй серии, аналогично тем, что на ESL Cologne 2016 обещали продавать посетителям мажора. (синие пакетики со значками на профиль) Разное Добавлена новая опция “Fetch Event Data” для logic_eventlistener. Если она установлена, будет создано новое поле «event_data»в ScriptScope, содержащее информацию о событии EventListener. Обратно добавлена команда mp_spec_swapplayersides. Восстановлена команда mp_spec_swapplayersides.

05.07.2016: Версия игры - 1.35.4.1 Обновлены компоненты игры. Список изменений разработчики игры не предоставили.

16.07.2016: Версия игры - 1.35.4.2 Обновлены компоненты игры. Operation Wildfire Операция Wildfire подошла к концу. Кейсы операции Wildfire доступны для всех игроков. Разное Добавлены трофеи для финалистов и победителей ESL One Cologne 2016. Звук Улучшена точность стрельбы из Bizon, Mac10 и UMP45. Уникальные звуки перезарядки и окончания патронов для Bizon, Mac10 и UMP45. Новый звук для начала и окончания разминирования бомбы. Новый звук для падения пустого магазина на землю. Понижен звук окончания патронов в оружие и добавлен уникальный звук. Понижен звук падения дымовой гранаты. Карты Cache Добвлено граффити в честь ESL One Cologne 2016.

28.07.2016: Версия игры - 1.35.4.3 Обновлены компоненты игры. Интерфейс Радар не скрывается когда отображается панель победителей. Добавлены изменения некоторых элементов пользовательского интерфейса реализованных в рамках подготовки к переходу к Panorama UI. Вы не должны ощутить каких-либо заметных изменений в функциональности пользовательского интерфейса, но это первый шаг в переходе к новой системе. Пожалуйста, сообщайте о любых UI ошибках на почту [email protected] и добавляйте #UIFeedback в заголовок. Звук Изменен звук при попадании с P90, MP7 и MP9 оружий Изменены звуки выстрела и перезарядки для P90, MP7 и MP9 оружий Немного уменьшена громкость стрельбы для недавно измененных звуков оружия Установлена опция звука для наушников по умолчанию вместо two-speaker. (При игре с наушниками или звуковыми картами с включённым виртуальным 5.1 / 7.1, убедитесь что 5.1 так же включен в меню аудио настроек CSGO.) Интернет Сетевой угол обзора точности для других игроков теперь не теряет пакеты. Оружие Обновлены autobuy и REBUY скрипты для поддержки 2-х Flashbangs и перераспределения порядка закупок (в случае недостаточности денежных средств.) Добавлены трейсеры к альтернативной стрельбе на Aug, Sg, Glock, и Famas. Установлены все дробовики, за исключением XM,в полуавтоматический режим стрельбы. AWP и SSG08 теперь так же оставляют выброшенные обоймы. (Спасибо, SlothSquadron) Разное Исправлено падение серверов (Спасибо, Gamemann, за багрепорт) Исправлена ошибка, когда не-латинские символы не сохранялись в файлах cfg. MAC/LINUX Исправлена ошибка в меню управления демкой, консоли, и других меню управления при которых не отображалась кнопка ‘X’ для закрытия окна.

04.08.2016: Версия игры - 1.35.4.4 Обновлены компоненты игры. Игровой процесс Новый метод восстановления точности и новая скорость восстановления для M4A1-S, M4A4, и AK-47. Звук Повышенная точность звуков стрельбы для P250, Five-Seven, Tec-9, CZ75-Auto, и Dual Berettas. Добавлен уникальный звук перезарядки и отдаленные звуки для P250, Five-Seven, Tec-9, и Dual Berettas. Разное Added defusekit player state to game state integration support. cl_weapon_debug_print_accuracy 2 is now a tab delimited formatted output of information. Исправлен баг, когда игрок мог появится в команде соперников в Матчмейкинге. Исправлен баг, из-за которого игроки могли появляются в разных "поломаных" (нет возможности двигаться) местах на различных картах. Создана система для предотвращения появления игроков в воздухе (когда у игрока перерывалась связь с интернетом). Добавлена консольная команда sv_clamp_unsafe_velocities convar (default: 1), которую можно выключить на серверах сообщества для поддержки серфа и т.д. Разные улучшения безопасности. Улучшена система репортов и похвал для точного отображения ошибок в случаях с поддельными репортами.

06.08.2016: Версия игры - 1.35.4.5 Обновлены компоненты игры. Разное Отдача оружия теперь сбрасывает при перезарядке Игроки теперь не могут случайно попасть под DOS защиту сервера.

19.08.2016: Версия игры - 1.35.4.6 Обновлены компоненты игры. CSGO Добавлен Гамма кейс 2. Серверы Добавлены официальные сервера в Перу. Наблюдение Когда игрок не создаёт шума, его свечение xray теперь тускнеет. Несколько команд доступны для настройки этого поведения. «найти spec_glow» для списка. Прочее Восстановлена cl_avatar_convert_rgb команда, которая использовалась организаторами турнира. Линукс Исправлена ошибка, при низком уровне памяти снижалась производительность игры. Звук Увеличили натуральность звуков стрельбы для Glock, HKP2000, USP–S и Deagle. Изменены звуки выстрела и перезарядки для Glock, HKP2000, USP–S и Deagle

17.09.2016: Версия игры - 1.35.4.8 Обновлены компоненты игры. Обновлен лаунчер до версии 1.0.5 Игровой процесс Камера от первого лица игроков, наблюдателей, и тех кто смотрит реплей – больше не дают подняться выше чем расположение головы при виде от третьего лица. Это должно предотвратить возможность смотреть от первого лица с точки зрения находящейся выше головы при просмотре от третьего лица. Когда камера с видом от первого лица игрока переключается на вид от третьего, стрельба из обоих местоположений клиента, а так же на стороне сервере, – тоже корректируется для отображения точной траектории стрельбы. Если по какой-либо причине при виде от третьего лица анимация игрока опускает голову ниже вида камеры от первого лица, то вид камеры от первого лица клиента также понижается, чтобы оставаться на уровне или ниже высоты их головы отображаемой при виде от третьего лица. Теперь при падении с высоты модель игрока будет немного приседать. Время восстановления модели в полное положение стоя из положения сидя зависит от того, с какой высоты было падение, а так же какое время модель находилась в воздухе. Эта же анимация проработана в виде от третьего лица. Система анти-спама от приседаний была переработана, теперь используется уменьшение скорости, а не регистрация количества нажатия клавиши присесть. Как и раньше, чем чаще игрок приседает, тем медленнее он будет вставать или ниже приседать. Но теперь будет учитываться и один баг, которым игроки пользовались добавляя немного движения в стороны. При виде от первого и третьего лица скорость приседания стала еще более связанной между собой. От третьего лица игрок опускает более быстро, чтобы соответствовать, скорости приседания при виде от первого лица. Приседание теперь имеет более тонкие настройки анимации, которые делают голову модели менее заметной от третьего лица. Молотовы более не прекращаются дымами, которые раскрываются значительно ниже них, поэтому теперь стало возможным задымить хижину на Nuke и кинуть Молотов на верх хижины или дым на пол балкона. Молотовы более не прерываются смоками, которые находятся выше уровня огня. Молотовы более не распространяются под закрытые двери. Дымовые гранаты более не застревают в клипах игрока, когда они тушат пламя, отражаясь от стен. Звук Увеличили натуральность звуков стрельбы для AWP, SSG 08, G3SG1 и SCAR-20. Изменены звуки выстрела, выбора и перезарядки для SSG 08, G3SG1 и SCAR-20. Звуки выстрелов с AWP, SSG 08, G3SG1 и SCAR-20 более не исходят лишь из одной точки на карте, где был произведен выстрел, а гармонично аккуратно распространяются вокруг. Карты Обновлен de_cache до последней версии, исправление ошибок. Прочее Система лаг компенсации теперь будет надежно восстанавливать параметры позиции, отвечающие за потоки анимации, что даёт лучшее соответствие хитбоксам, на стороне сервера, для лаг компенсированных игроков. Это так же должно исключить моменты когда вы стреляете в модель игрока, но сервер не засчитывает попадание. Исправлена ошибка внутри обработки компенсации задержки.

22.09.2016: Версия игры - 1.35.4.9 Обновлены компоненты игры. Интернет Добавлен более широкий выбор параметров для настроек сети и скорости Интернет–соединения, отвечающего за передачу допустимых данных от клиента к игровому серверу. Базовая настройка скорости изменена на 196608, что позволит улучшить качество соединения у игроков с подключением 1.5 Мбит/с или лучше. Игроки могут увеличить базовую настройку скорости вплоть до 786432, что будет соответствовать подключению 6 Мбит/c, но стоит иметь в виду, что при колебаниях скорости Интернет–соединения возможны потери пакетов, если провайдер или интернет–оборудование не отправляет пакеты данных при сильных изменениях скорости. Дымовые гранаты Убрано ограничение 0.5 сек. при повторном отскоке гранаты, что позволит потушить коктейль Молотова. Дымовая граната не потушит коктейль Молотова, если после отскока не попадет непосредственно в огонь. Граната не потушит коктейль Молотова, находясь на горячей поверхности. Дымовая граната по–прежнему может потушить огонь, даже если точка срабатывания гранаты находится за препятствием. Прочее Исправлена ошибка, из–за которого игроки могли использовать прыжок с двойным приседанием, что позволяло подпрыгнуть выше позволенной отметки. Исправлена ошибка, из–за которого игроки не могли изменить положение при использовании приседания, находясь в воздухе.

29.09.2016: Версия игры - 1.35.5.1 Обновлены компоненты игры. Геймплей Изменена точность стрельбы во время того, как игрок находится в воздухе. Более подробная информация появится на нашем портале чуть позже, следите за обновлениями!



Звук Увеличили естественность и добавлено исправление искажения звуков стрельбы для Famas, Galil, Aug, SG553, M4A4, M4A1-S, M4A1-S и AK47; – Изменены звуки стрельбы, выбора и перезарядки для Famas, Galil, Aug, SG553, M4A4, M4A1-S, и M4A1-S.



Разное Добавлены профильные значки второй серии. Теперь их можно будет обменивать и доставать из пакетиков в игре по аналогии с первой частью; Добавлена капсула со стикерами Бестиарий; Добавлена капсула со стикерами Сахарные мордочки; Добавлена новая консольная команда sv_jump_impulse; Изменен блок с Twitch трансляциями. Теперь топ трансляции с наибольшим количеством зрителей отображаются вверху верно.

07.10.2016: Версия игры - 1.35.5.2 Обновлены компоненты и лаунчер игры. Граффити Добавлена возможность устанавливать граффити. Добавлено окно граффити сообщества. Добавлен CS:GO Набор граффити для обменов. В течение ограниченного времени каждый игрок получит граффити шаблон при запуске игры. Добавлен кейс граффити и список возможных дропов. Разное Повышенна надежность дымовых гранат, поппинг потушить огонь, когда подпрыгивая дымовую гранату на поверхностях перемещения. Исправлена респаун волны, не работает за пределами Guardian и Strike миссий. Поддержка протокола steam добавлена для команд connect и playcast. Звук Исправлена ошибка, когда М4А1-S был слышен на большом расстоянии. Снижен объем звука для оружия. Небольшие корректировки объёма микшера.

14.10.2016: Версия игры - 1.35.5.4 Обновлены компоненты игры. Карты Переработанная версия карты de_inferno теперь доступна в картах резерва. Больше деталей о новом инферно, перейти по ссылке http://www.counter-strike.net/inferno/ Геймплей Добавлена 0.4 сек. задержка перед повторным использованием кнопки приседания, чтобы снизить визуальный «шум» от многократного приседания в воздухе. Админы серверов могут контролировать этот параметр с помощью команды sv_timebetweenducks. Исправлен случай, при котором положение игрока во время приседания не соответствовало значению переменной +duck. Эта проблема наиболее заметна при контролировании ботов и использовании приседания. Улучшена анимация закладки бомбы при приседании. Исправлен баг, из-за которого не появлялось пламя от коктейля Молотова и поджигающей гранаты, если они сработали при столкновении с углом какого-либо выступа. Снижен эффект от команд viewmodel для случая, когда оружие находится почти под вертикальным углом. Xbox Game DVR Для пользователей Windows 10 добавлены рекомендации по улучшению производительности, в которых рассказывается о том, как заблокировать возможность записи и загрузки игровых клипов. Интерфейс Положение прицела теперь более чувствительно и зависит от точности игроков; эффект размытия будет появляться при промахе. Примечание: это лишь визуальное изменение, оно не вносит правок в игровой процесс при прицеливании. Это позволит наиболее точно отображать процесс промаха. Улучшено качество размытия крестовины прицела при прицеливании. Добавлена новая консольная команда cl_crosshair_sniper_show_normal_inaccuracy (по умолчанию значение равно 0), отвечающая за точность в положении стоя и размытие крестовины прицела в снайперских винтовках. Разное Новые консольные команды для серверов сообщества и карт из Мастерской: weapon_air_spread_scale (default 1): админы серверов, где предпочтение отдается стрельбе в воздухе, могут снизить значение этой команды, чтобы улучшить точность стрельбы при нахождении в воздухе. sv_enablebunnyhopping (default 0): ограничивает скорость передвижения в воздухе при многократных прыжках до 110% от максимальной скорости при беге. sv_autobunnyhopping (default 0): удержание кнопки прыжка приведет к тому, что игрок автоматически совершит повторный прыжок в точке приземления. Добавлена команда cl_drawhud_force_radar для визуализации через cl_draw_only_deathnotices. Исправлен баг при котором с высокой задержкой можно было увидеть игроков за дверью.

26.10.2016: Версия игры - 1.35.5.5 Обновлены компоненты игры. Игра: Включен Хэллоуин режим! (Можно изменить серверным кваром sv_holiday_mode) Разное: Исправлена ошибка когда у игроков камера не затемнялась после смерти при mp_forcecamera 1. Добавлена возможность принимать запросы на добавление в друзья в главном меню CS:GO и отправлять запросы на добавление в друзья в списке табуляции игроков во время матча. Исправлен случай, когда игрок иногда не мог начать искать первую ММ игру после запуска CS:GO, при котором требовалось остановить и начать поиск заного. (Спасибо «Trip» за помощь в обнаружении проблемы) Исправлены некоторые случаи, когда звук имел баги с затуханием в зависимости от расстояния. Задержка официальных серверов теперь всегда измеряется с помощью Steam Datagram Relay. Теперь при грифинге (порча игры) если вы получите бан от патруля второй раз — он будет навсегда! Карты: Кеш: Исправление мелких багов. Инферно: Добавлен второй набор шагов на A плэнте. Сделан wallbangs через окна рядом с балконом. Трубы в подземном проходе теперь могут быть прострелены. Отодвинули лестницы на кладбище, чтобы создать больше места для защиты игрока. Сделали шейдеры для фонтана воды проще для визуализации на низких настройках. Убран зазор между опорой и стеной в хате. Исправлены различные графические ошибки при движении. Гранаты корректно летят в открытые двери.

29.10.2016: Версия игры - 1.35.5.6 Обновлены компоненты игры. Разное В игре теперь отображаются максимум 4–запроса от друзей, которые сортируются по уровню профиля Steam. Исправлен случай, когда игроки не могли подключиться к соревновательному матчу после перезагрузки игры и во время этого возникала ошибка входа в Steam. Максимальный пинг в поиске соревновательного режима может быть установлен 25мс Если есть официальные серверы, удовлетворяющие настройками пинга, то они будут в приоритете выбора. Если нет официальных серверов соответствующий вашему пингу, то будет выбран ближайший по пингу официальный сервер, у которого задержка может превысить настройку пинга. В этом случае игрок также увидит наилучший пинг при поиске, если датацентры находятся в автономном режиме для поддержания в их регионе. Теперь длинные клан теги, содержащие символы Юникода в конце будет сохранятся корректно, не показывая последнего некорректный символ. Звуковые эффекты, при убийстве игрока теперь звучат на повторах корректно. Снижена реверберация на оружие и шаги, чтобы исправить достоверность звучания. Исправлены отсутствующие эффекты граффити для R.I.P.I.P. граффити, при распылении на горизонтальных поверхностях. Добавлена лаго–компенсация для товарищей по команде. Исправлена ошибка vgui где дополнительный символ после выбора всегда копируется в буфер обмена (спасибо Джастин)

02.11.2016: Версия игры - 1.35.5.7 Обновлены компоненты игры. Разное Хэллоуин подошел к концу. Брошенные оружия и гранаты больше не препятствуют ослеплению игроков светошумовыми грантами. Исправлен баг когда звук воспроизведения Killer Replay продолжал проигрываться после окончания реплея. Игроки теперь будут измерять UDP пинги MATCHMAKING регионов, где SDR еще не включен (Бразилия, Северная Европа, Западная Европа). Исправлена проблема, когда игроки имели высокий пинг, потому что выбор региона был основан на SDR пинге, но SDR не использовалась в регионе для игры. OSX Исправлена ошибка, при которой игра иногда не запускалась с сообщением “Only one instance of the game can be running at one time”

29.11.2016: Версия игры - 1.35.5.8 Обновлены компоненты игры. CSGO Вашему вниманию представлен перчаточный кейс, с 17 шкурками для оружия. В отличие от предыдущих случаев, и специальными элементами — 24 совершенно новых пар перчаток. Для получения дополнительной информации щелкните сюда. Добавлен музыкальный ящик, c 7 новыми музыкальными наборами StatTrak™ от художников «Radicals». Steam Группы и Комнаты Игроки могут теперь присоединиться к лобби, созданным участниками их группы Steam, в которой они вместе состоят. Для получения дополнительной информации перейдите Steam Group Lobby FAQ Добавлена вкладка «группы Steam» в главном меню. По умолчанию, если Вы нажмете «Играть с друзьями» и выведете на экран тег одной из Вашей группы Steam, Ваше лобби будет транслироваться другим пользователям данной группы. Вы можете скорректировать свои настройки лобби по умолчанию в меню «Параметры игры». Ищите игроков из Вашего региона или которые разделяют Ваши интересы? Вы можете искать новую группу Steam, чтобы присоединиться, смотреть группы друзей, посещая их профиль сообщества Steam, или можете создать свою группу! ПРОЧЕЕ Исправлено взаимодействие между сапёрным набором и водой, иногда комплект не мог быть подобран. Устранены различные ошибки и уязвимости (благодарим GeekPwn). Игроки, которых кикнули из лобби не могут вернуться в течении трех минут. Исправлена ошибка, при которой некоторые комнатные растения проигрывали неправильные звуки столкновения. Исправлена ошибка, при которой некоторые звуки пользовательского интерфейса были неправильно локализованы после гибели игрока. КАРТЫ Dust II Убраны бочки за дверью, ведущие на территорию точки «Б» Заблокирована видимость через некоторый реквизит вокруг территории точки «А» Исправлены некоторые места, где C4 могла застрять Исправлены некоторые незначительные графические ошибки Train Исправлены лестницы на вагонах, чтобы они больше не могли двигать игрока при подъёме Добавленная более точная коллизия для различных моделей (воздействие объекта на игрока) Заблокирована видимость под некоторые поезда из дальнего угла Заблокирован бросок гранаты в небольшой подвал рядом с подъемом по лестнице Подняли трубы в туннелях возле плюща Исправлена точка возрождения на базе террористов, где оружие не может быть получено Исправлены некоторые места, где C4 могла застрять Удален удар на лестнице террористов. Вы его знаете. Исправлены некоторые поверхности, которые воспроизводили неверный звук шагов Некоторые графические тонкие настройки.



Shorttrain Обновлен контент изменено освещение карты на обновленное



Shortdust Обновлена карта навигации для ботов

30.11.2016: Версия игры - 1.35.5.9 Обновлены компоненты игры. Разное Исправлена проблема получения музыкальных наборов, спреев и предметов. Исправлена прокрутка списка друзей когда видна только одна страница друзей. Исправлено падение клиента при сворачивание игры в полноэкранном режиме. Исправлена ошибка некоторых звуков UI играющих очень тихо, когда игрок мертв. Исправлены рэгдоллы имеющие неправильные перчатки при просмотре повтора убиства. Удалены бочки из радара Dust2. Исправлены изображения для некоторых видов оружия из коллекции Gloves.

08.12.2016: Версия игры - 1.35.6.0 Обновлены компоненты игры. Праздники Открыт праздничный сезон! Вы можете распространять радость праздника! Подарки, теперь доступны в течение ограниченного времени. Звук Добавлена и активирована новая функция Head–Related Transfer Function (HRTF) обработки звуков в игре. Цель состоит в том, чтобы значительно улучшить 360 градусов по вертикали и горизонтали позиционирование звука. По умолчанию в конфигурации акустических систем установлено значение «Наушники с HRTF.» Выбор альтернативную настройку чтобы отключить HRTF. Примечание: Для оптимальной работы с HRTF, мы рекомендуем отключать все внешние 5.1 или 7.1 параметры драйвера аудио. Лобби На панели друзей вкладка «steam группы» была переименована в «паблик лобби». Лобби теперь поддерживают вещание на близлежащих игроков. Игроки могут использовать этот параметр для друг друга или steam лобби группы. В лобби steam групп теперь отображаются страны, связанные с большинством членов лобби. Геймплей Оружия от третьего лица теперь явно соответствуют отдаче оружия от первого лица. Разное Исправлены случай, когда 5–летняя монета ветерана невыдавалась. Маркеры экрана теперь могут быть локализованы, при загрузке карт созданных членами сообщества. Файлы скриптов теперь могут быть локализованы. Добавлен экспериментальный модуль поддержки для управления ключами шифрования канала сети на серверах сообщества. Карты Nuke Удалены перила на A пленте Убрана возможность подняться на / завод бомбу на вершине бункеров в обоих bombsites Переехал T вход в писклявый, чтобы сделать движение более гладкими Убрано окно в Toxic, заменены двойными дверями Удалены желтые столбики возле гаражей и секретно Снята крышка на верхней части Mini Добавлены некоторые полное покрытия в каморке, рядом с плантом B Заменены подвергается плант А Исправлено столкновение рампы в ramproom, где игроки могли застревать. Добавлены белые, плоские поверхности на заборе на стороне двора террористов Исправлены различные ошибки, перечисленные на CSGOBugtracker Общие оптимизации.

09.12.2016: Версия игры - 1.35.6.1 Обновлены компоненты игры. Аудио / HRTF Исправление направленности звука при использовании наушников с HRTF. Звуки Теперь правильно звучат при взгляде вверх или вниз. Исправлена ошибка, когда искажался звук на некоторых видах оружия. Разное Улучшена производительность рендеринга на системах Intel GPU. Улучшена производительность для некоторых пользователей OSX.

14.12.2016: Версия игры - 1.35.6.2 Обновлены компоненты игры. Визуальные Визуально модифицирована модель игрока SAS контр–террористов Звук Обновлён звуковой сигнал C4 для повышения позиционирования звука с HRTF. Исправлена проблема, когда некоторые звуки были приглушены в результате повышения частоты дискретизации для соблюдения HRTF. Добавлена возможность настройки звука для включения / выключения HRTF на OSX. Снижена задержка HRTF. Паблик лобби Улучшен алгоритм и эффективность работы паблик лобби Карты Обновлена радиолокационная карта Nuke

15.12.2016: Версия игры - 1.35.6.3 Обновлены компоненты игры. Разное Исправлены непрозрачные части на модели SAS Counter-Terrorist. Исправлен рендеринг теней от шагов игроков.

13.01.2017: Версия игры - 1.35.6.4 Обновлены компоненты игры. АТЛАНТА 2017 МАЖОР Добавлены наклейки команд, наклейки с автографами профессиональных CS:GO игроков, и доступны новые граффити команд, 50% призового фонда для турнира собирается игроками и организациями. Наклейки команд могут быть использованы в качестве игры для Atlanta 2017 года Создан отборочный групповой этап , может быть сделан плейофф кик, когда групповой этап завершен. Этап блокировки на старте группового этапа матчей. Игровой процесс При убийстве игроков во время анимации метания гранаты больше не будет падать дубликат гранаты, когда граната уже брошена. Func_breakables больше не будет шуметь, когда удары не наносят повреждений. Разное Добавлена настройка сервера sv_steamauth_enforce чтобы не задерживать игрока из–за отсутствия авторизации в Steam. При использовании этой настройки матч будет автоматически приостановлен и включится резервное копирование игры до переподключения. Звук Уменьшен объем звучания при пулевых воздействиях. Изменение звучание оружия вблизи и при максимальных расстояниях. Кроме того, понижен объем звучания оружия вдали. Немного увеличен минимальное расстояние от спада, так что 3–й сторона сможет услышать максимальный объем примерно в 1 метре от стрелка. Увеличено количество входных кривых, так что скорость затухания звука в объеме на расстоянии стало более выражено. Добавлены описание для многих микшеров. Карты Mirage Исправлены различные места, где C4 могла застрять Удалены некоторые незначительные пробелы в крышке в плэнте A Nuke Исправлена ошибка, когда рядом с плэнтом Б можно было прыгать через потолок. Удалена звуковая отдушина в верхней части карты на плэнте A Cache Исправлены некорректные спам–звуки в вентиляционном отверстии. Прочие оптимизации и улучшения Inferno Исправлены некоторые незначительные графические ошибки Исправлена место, где игроки могли застрять возле котла

20.01.2017: Версия игры - 1.35.6.5 Обновлены компоненты игры. PICKEM Добавлен обратный отсчет времени в главном меню, который показывает время до запуска матча. Исправлена ошибка в закладке матча Lister Watch. Данные матча теперь должны автоматически обновляться после того, как клиент загружает данные матча. Исправлена ошибка, когда код сервера HTTP 200 OK не возвращался для успешного завершения запроса на UploadTournamentPredictions. Теперь данные для тех. поддержки Steam передают локализованную информацию о кодах аутентификации PickEm. Сервера Добавлена –ip_relay флаг командной строки для GOTV для тех кто сидит за NATом, чтобы сообщить релейный публичный адрес мастера. Добавлена настройка mp_logmoney для вывода денег конкретного игрока и его покупок в логах сервера. Добавлен ConVar mp_halftime_pausematch, который будет приостановить матч после перерыва антракта. Добавлена лог строчка с надписью «Game Over» после того, как последний раунд матча был завершен.

04.02.2017: Версия игры - 1.35.6.6 Обновлены компоненты игры. Игра: Изменён Dust II и Inferno в активной дежурной группе. Сделана отдельная группа карт Dust II для случайных и Deathmatch режимов игры. Реализованы отдельные резервные группы и группы заложников. Разное: По умолчанию, игроки теперь могут применять граффити быстро нажав и отпустив кнопку граффити. Это функция может быть отключена с помощью флажка. Для того, чтобы избежать путаницы от этого изменения, мы добавили один дополнительный заряд для большинства граффити. Оптимизированный водные материалы, используемые в Inferno, Nuke и Aztec картах. Добавлена ConVars mp_teamscore_max, mp_teamscore_1, mp_teamscore_2 для отображения лучших карт из серии в зрительской интерфейсе. Карты: Dust2: Исправлены различные места, где C4 мог застрять. Cobblestone: Добавлена каморка недалеко от нижней платформы лестницы на планте B. Сглажены места вокруг планта B и комнаты. Исправлены различные места, где C4 мог застрять. Исправлены некоторые поверхности играют на которых некоторые звуки играли неправильно. Overpass Исправлены различные места, где C4 застревал. На респауне CT теперь корректно отображаются отличительные знаки. Исправлены некоторые поверхности, звучащие неправильно при ходьбе. Train: Исправлены различные места, где C4 мог застрять.

15.02.2017: Версия игры - 1.35.6.7 Обновлены компоненты игры. Игра Изменён Dust II и Inferno в активной дежурной группе. Сделана отдельная группа карт Dust II для случайных и Deathmatch режимов игры. Реализованы отдельные резервные группы и группы заложников. Сервер Сокращение использования памяти клиента с помощью сетевых буферов обмена. Увеличен дельта буфер для объектов до 192Кб чтобы можно было загружать в игру модельки с большим количеством объектов (sv_delta_entity_full_buffer_size на сервере может увеличить буфер до 256Кб, если есть необходимость) Улучшили оповещение об ошибке «слишком много объектов на сервере» для клиентов. Добавлено больше функциональных возможностей для логов адресов интеграции сообщества. Лог адрес теперь может пересылать префикс в 18 символов перед каждым текстовым пакетом. Команда logaddress_add_ex будет использовать уникальный токен префикса для каждого сообщения. Команды logaddress_token_secret и logaddress_add_ts позволяют добавить префикс как контрольную сумму известной секретной строки. Добавлено сообщение «убит бомбой» в лог. Разное Голосование команд теперь проводится независимо (ранее запущенное голосование у одной команды не давало возможности голосовать другой команде). Исправлен баг, когда текстуры рукава входили в текстуры перчаток. Изменена подсветка игроков в режиме наблюдателя. Теперь она лучше обозначает громких игроков. OSX Исправлены CSM пограничные артефакты на Macbook pro с чипом Iris. Карты Overpass Добавлены «клипы» от гранат под плентом А и в коннекторе, чтобы избежать распространения молотова наверх Cobblestone Убрана балка в дроп-комнате, которая мешала прямому обзору двери/комнаты Nuke Исправлена сквозная дыра, когда припрыгиваешь с КТ спавна на Mini Исправлены некоторые баги, описанные на CSGOBugTracker.com Cache Исправлена модель исчезания грузовика на дистанции

17.02.2017: Версия игры - 1.35.6.8 Обновлены компоненты игры. Разное Исправлены иконки шлема и брони товарищей по команде, которые теперь не отображаются для мертвых игроков. Исправлен баг, когда вылетали несколько клиентов и серверов одновременно. Обратно возвращены исчезнувшие иконки достижений.

16.03.2017: Версия игры - 1.35.6.9 Обновлены компоненты игры. Игра Добавлена новая карта «Canals». Она доступна в резерве во всех официальных режимах игры. Улучшена графическая моделька террориста Феникса. Добавлен кейс Spectrum (спектральный ящик), в нем представлены 17 расцветок оружия из сообщества. В кейсе Spectrum представлено второе поколение ножей из кейса Хрома. Звук Улучшена производительность при использовании звука HRTF. Исправлены случаи, когда гранаты не воспроизводили звук, тогда как должны были. Разное Исправлена проблема с отображением цвета напарника, когда он выбирал недопустимый цвет. cl_drawhud_force_radar имеет 3 значения: -1 чтобы скрыть радар, 0 по умолчанию, 1 принудительно отрисовывать радар даже когда остальные элементы HUD скрыты. cl_drawhud_force_deathnotices имеет 3 значения: -1 чтобы скрыть лог убийств, 0 по умолчанию, 1 принудительно показывать лог убийств даже когда остальные элементы HUD скрыты. Добавлена функция в настройках игры, чтобы всегда включать Team ID ( cl_teamid_overhead_always ). Ее можно отключить на сервере командой sv_teamid_overhead_always_prohibit. добавлена команда для демонстрации закупленного оборудования у команды ( +cl_show_team_equipment ) которая показывает полностью Target ID, включая и имеющееся оборудование. Ее можно отключить на сервере командой sv_show_team_equipment_prohibit. func_rotating объекты больше не останавливаются и не спамят в консоль после 1000 прокручиваний Карты Nuke: Угол при входе из Лобби в Hut сделан тоньше, чтобы было легче заходить на точку А Теперь пули наносят больше урона, если они попали прострелом через Hut. Увеличены раздвижные двери в Mini, теперь легче заглянуть за балку. Убраны 3 коробки наверху синего контейнера около гаража Уменьшен радиус взрыва C4 с 500 до 400 юнитов. Река снаружи карты стала глубже. Cobblestone: Увеличена арка с КТ на лонг А Italy: Исправлены несанкционированные подсадки Ограда наверху подсадки около моста T теперь не блокирует пули Cache: Различные фиксы багов

18.03.2017: Версия игры - 1.35.7.0 Обновлены компоненты игры. Разное Добавлены новые записи журналов сервера для завершения свободного времени и слепых игроков. При значении mp_logdetail 3 будет доступна информация об экипировке игроков, когда они покинули зону покупки. Карты Улучшена шейдерная обработка освещения и добавлена поддержка новых функций обработки. Nuke Обновлены текстуры подиума. Assault Исправлены различные эксплоиты и баги. Исправлена ошибка, когда игроки снаружи могли определить игроков внутри вентиляционных отверстий. Canals Исправлен видимый nodraw ниже CT bridge. Исправлено несколько мест, где бомба могла застрять, если ее бросить. Исправлены эксплоиты на пиксельных и небоскребах. Исправлена клйкая точка появления МД в туннелях. Исправлен баг при установке бомбы на подоконнике в точке B. Исправлено отсутствие столкновения на панели инструментов на задней панели.

21.03.2017: Версия игры - 1.35.7.1 Обновлены компоненты игры. Разное Исправления, связанные с недавней доработкой шейдеров. Карты Кеш Исправлен звук вентиля. Canals Исправлено большинство эксплойтов pixelwalk. Исправлены места, где могла упасть выброшенная бомба. Исправлен баг в дверях магазина, в которой прыгающий игрок мог застрять.

25.03.2017: Версия игры - 1.35.7.2 Обновлены компоненты игры. Игровой процесс Revolver и Negev были удалены из Matchmaking, поскольку они подвергаются существенному пересмотру. Револьвер: Задержка срабатывания значительно уменьшена. Негев: Новые атрибуты для подавляющего огня. Сниженная цена. Новые звуки, которые динамически указывают точность оружия. Разное Добавлена возможность добавлять друзей, используя коды CS:GO. Добавлен недавний teammates и приглашение UI в главном меню. GOTV теперь будет использовать SDR в большинстве регионов. Исправлена недостающая текстура на Нож охотника | Ультрафиолет. Добавлена команда convar mp_items_prohibited, которая принимает список индексов определения оружия, разделенный запятыми, чтобы запретить его покупку на сервере. Сниженный объем окружающего звука в de_vertigo, чтобы соответствовать окружающему объему остальных карт. Исправлено несколько графических сбоев OSX, связанных с исчерпанием констант вершинного шейдера. Исправлена ошибка, связанная с игровой статистикой. Карты Canals: исправлено большее количество пиксельных пятен и мест, где может застрять бомба. исправлена липкая клипса в точке B. исправлены рельсы Z–fighting на мосту. исправлена видимость о под мостом. улучшенное закрепление под боковыми мостами Т. исправлено Z–сражение под CT–арками. отрегулированные статуи двора и лестницы для лучшего движения. исправлены различные проблемы с эффектом затухания. расширенные двери и двери дворца на B. выравнивание окон дворца стало лучше. добавлена анимированная веревка для белья. отрегулирован атрибут pecklesteiner. исправлена недостающая текстура в заднем переулке. теперь нельзя установить бомбу на перилах в А. удалены столбы лампы между плентом A и CT спавном.

30.03.2017: Версия игры - 1.35.7.3 Обновлены компоненты игры. Разное При просмотре оружия в инвентаре можно узнать подробную информацию об оружии (например степень её поношенности). Исправлен алгоритм поиска соседних лобби. Отныне поиск производится именно в ближайших от вас регионах. Карты Canals Исправлены дыра в стене на точке Б. Исправлена пропавшая текстура на мосте, которую было видно с арки. Исправлено несколько мест возле Т спавна, где могла застрять бомба, если её выкинуть. Увеличено расстояние прорисовки некоторых предметов. Отрегулировано положение стены возле тюремной лестницы. Увеличено расстояние падения света в тюрьме. Добавлен небольшой кусок картонки под набор инструментов на точке B. Удалён один из столиков для пикника на шорте. Удалена невидимая текстура возле обувного магазина. Исправлена текстура на балконе. Усложнён подъем на деревянный знак на точке Б для подсадки. Исправлен файл .nav, в котором находилась информация о столбах освещения, которые уже были удалены. Отрегулировано местоположение столбов, которые держат балконы. Miltia Перемещён спавн КТ и зона для спасения заложников. Заблокирована река и область возле старого спавна КТ. Выход из короткого подземного тоннеля теперь приводит в гараж. Изменена система спавна заложников. Заложники теперь будут спавниться один на верхнем этаже и один на нижнем этаже главного дома / гаража. В дом возле силоса теперь можно войти через дверь, а не через окно. Спавн Т перемещён на балкон в заднюю часть дома. Исправлены некоторые подсадки, которые давали преимущество.

13.04.2017: Версия игры - 1.35.7.4 Обновлены компоненты игры. Игра Добавлены эффекты, связанные с пасхой.[ИГРОВОЙ ПРОЦЕСС] Револьвер R8 и Negev возвращены в соревновательные игры. Револьвер R8: Цена снижена до $700. Negev: Цена снижена до $2000. Звуки Громкость теперь уменьшается мягко, а не ступенчато, как было до этого. Улучшен HRTF, чтобы соответствовать качеству звука без него. Добавлена команда snd_hrtf_distance_behind (значение по умолчанию 100), которая позволяет HRTF ближе соответствовать направлению источника звука от игрока. Исправлена ошибка, из-за которой громкость музыки становилась максимальной во время приёма приглашения. Сервера Добавлена поддержка официальных серверов в Guangzhou и Shanghai для Perfect World CS:GO Beta (Китайская версия CS:GO). Дополнительно Добавлена опция отображения клан тэга “Always On/Equipment”. Наблюдатели теперь могут использовать команду показа снаряжения над головами. Исправлены ситуации, когда снаряжение над головами могло не показываться. Исправлено положение стикеров на брошенном оружии. Добавлены новые выводы в Game State Integration.

21.04.2017: Версия игры - 1.35.7.5 Обновлены компоненты игры. Perfect World Исправление пользовательского интерфейса и локализации для Perfect World Beta. Разное Отключено праздничное оформление. Исправлены некоторые эксплоиты, связанные с потерей пакетов. Единая продолжительность развертывания для всех ножей должна составлять ровно 1,0 секунд Карты Militia Добавлен путь возле селектора CT, который соединяется с канализацией и сараем Оптимизировано освещение



Cbble Добавлен прострел в подземным переходе Исправлены различные мелкие ошибки



Canals Восстановленная туннельная лестница с более плавным движением Исправлена геометрия лодки, перекрывающая пирс на CT респауне Исправлена коробка, пересекающяя подоконник на точке B Исправлен pixelwalk на CT респауне Исправлен обзора на стройке Исправлена проблема с некоторыми всплывающими подсказками Добавлены два стула для пикника Удалена лампа

26.04.2017: Версия игры - 1.35.7.6 Обновлены компоненты игры. Perfect World Добавлена возможность отправлять запросы друзей, используя коды CS: GO для аккаунтов Perfect World Beta с подтверждением их личности. Добавлена поддержка для Community chat CS: GO в Perfect World launcher. Добавлена поддержка обработки url для проверки предметов, загрузки демо–версий и участия сторон в Perfect World лаунчер. Исправлено отсутствие контента для наклейки Crown и музыкального набора Blitz Kids. Исправлена конфигурация гонки вооружений на официальных серверах Шанхая и Гуанчжоу. Другие исправления пользовательского интерфейса и контента для бета–игроков «Perfect World». Разное Добавлена возможность приглашать, кто недавно играл с игроком на вечеринку, даже не дружив с ними. Звук хэдшота не слышен на большом расстоянии, за исключением игрока, который забил выстрел в голову. Пользовательские URL MOTD теперь ограничены только по «http: //» и «https: //» протоколам.

03.05.2017: Версия игры - 1.35.7.7 Обновлены компоненты игры. Разное исполняемые файлы CS: GO и двоичные файлы DLL теперь имеют цифровую подпись. Это позволяет лучше интегрироваться с антивирусным программным обеспечением и проверять целостность игры. Несоответствие подписей или запуск игры с флагом –insecure позволяет игре загружать неподписанные модули, но не позволяет подключаться к защищенным серверам VAC. Клиент Steam будет проверять и применять цифровую подпись csgo.exe при запуске. Исправлен редкий случай, когда пользовательский интерфейс пользователя мог потерять статус основной учетной записи, наблюдаемый некоторыми пользователями, остававшимися в системе в течение недельного периода. Исправлен редкий случай, когда интерфейс игры некорректно показывал кулдаун, когда незначительное время перезарядки приближалось к его истечению. Исправлено воспроизведение музыки в формате MP3 на Линуксе. Серверы Добавлена новая команда logaddress_add_http для надежного доставки журнала сервера к указанной конечной точке через HTTP POST. Подписчики должны вернуть код HTTP 200 OK для подтверждения буфера строк журнала и перейти к следующему разделу журнала. Новые добавленные подписчики всегда будут получать журнал с самого начала, и существующие подписчики могут запросить перезагрузку доставки журналов с самого начала, возвратив HTTP–код 205. Подписчики могут вернуть код HTTP 410 Gone для отмены подписки на доставку журнала. Сервер должен регистрироваться на диске, чтобы использовать эту функцию. Perfect World Обновлена версия базы данных заблокированных слов. Обновленна текстура P90 | Грим для Perfect World версии.

04.05.2017: Версия игры - 1.35.7.8 Обновлены компоненты игры. Разное Исправлена регрессия в CS: GO SDK лаучере. Обратите внимание, что для создания cubemaps, CS: GO должен быть запущен с флагом -insecure. Исправлено несколько уязвимостей, связанных с выполнением нежелательных команд на игровом сервере. Владельцы серверов могут включить sv_allow_legacy_cmd_execution_from_client для старого режима работы.

13.05.2017: Версия игры - 1.35.7.9 Обновлены компоненты игры. Разное Исправлена ошибка, из-за которой колебания ножа уменьшали урон за 0,4 секунды после завершения её анимации. Исправлены настройки snd_legacy_surround. Исправлен баг в начале раунда, когда можно было закупиться после того как игрок вышел из зоны покупки. HTTP-журнал теперь включает заголовок маркера сервера и точное время в строках журнала. Исправлена регрессия в коде маршрутизации команд, чтобы автоматически разрешать чит-защищенные команды на чит-серверах. Команда snd_playsounds отмечена как чит. Разрешен использование пустого URL для MOTD. Модернизированная инструментальная платформа для Windows для клиентских и специализированных исполняемых файлов Windows Исправлена проблема с стилями «lightstyles» и динамическим смешиванием теней – теперь они совместимы с CSM и могут использоваться в картах. Perfect World Обновлена локализация для различных элементов пользовательского интерфейса. Обновлена локализация для нескольких внутриигровых текстур и карты оружия. Прочие полезные изменения Perfect World.

19.05.2017: Версия игры - 1.35.8.0 Обновлены компоненты игры. Разное Расширен официальный центр обработки данных в Южной Африке. Исправлена ошибка (неверная платформа), из-за которой игра не могла запускаться на Windows XP. Добавлен выходной результат интеграции игры для тайм-аутов и паузы при совпадении. Добавлен выходной результат интеграции игры для отсчета времени активации бомбы. Фильтр списка запрещенных серверов теперь применяется на ранних этапах обработки клиентских подключений..

24.05.2017: Версия игры - 1.35.8.1 Обновлены компоненты игры. Операция Гидра Operation Hydra Events – уникальные игровые режимы, доступные в течение недели: «WAR GAMES»: набор элементов классического игрового процесса, включая специальную тяжелую броню, снайперский режим с низкой гравитацией, командный «deathmatch» и многое другое. WINGMAN: конкурентный матч 2v2 на картах с одиночными бомбами, матч состоит из 16 раундов и специальная группа умений «Wingman». «ЭКСПЕРТ ОРУЖИЯ»: Как только вы покупаете оружие, вы не можете купить его за оставшуюся часть матча. 5v5 лучший из 30 матчей со специальной группой умений «Weapons Expert». Четыре новые и три карты, созданные сообществом, созданные на еженедельных мероприятиях Hydra и доступные для регулярной свадьбы для случайной и конкурентной игры. Austria, Shipped, Lite, Thrill, Agency, Insertion, Black Gold. Операция Hydra All Access Pass (365 р.) включает в себя: компанию «Guardian Mission» с 30 миссиями, которые можно выполнить (и переиграть) в своем собственном темпе. Доступ к боевым патронам для операций и новый кейс Операции Гидра. Монета «Operation Hydra Challenge» может быть модернизирована до брильянтового уровня. Операция «Hydra Journal», которая отслеживает вашу статистику и предоставляет список из друзей лидеров. Звук Повышена точность воспроизведения звуков оружия для 3–го лица при активации HRTF. Сделаны мелкие настройки микширования. Игровой процесс Уменьшен урон оружия UMP45 на дальности, чтобы привести оружие в соответствие с классом SMG (rangmodifier уменьшен с .85 до .75). Игроки больше не возрождаются при обновлении бонусного оружия в режиме Deathmatch. Добавлена поддержка карт заложников в Demolition (для локальных / общедоступных серверов). Улучшено обнаружение радаров при включении параметре «mp_teammates_are_enemies». Зевс сделан в пистолетной кобуре для игроков с Зевсом и без пистолета. Исправлены пули, не проникающие в «товарищей по команде», когда опция «mp_teammates_are_enemies» включена. (Спасибо, ALH–R!) Серверы Изменен параметр «sv_disable_motd»: значение по умолчанию изменено на 1. Изменены настройки выдачи брони «mp_free_armor»: 0 = нет, 1 = броня, 2 = броня + шлем. Карты Обновлены макеты следующих карт, чтобы лучше подогнать «военные игры» и Wingman: Safehouse, StMarc, Lake и Bank. Canals Перемещенные CT появляются впереди. Добавлен скамейка на A для облегчения доступа T. Исправлены щеточные клипсы, пробивающиеся через верхний пролет туннельной лестницы. Исправлен баг с фонарными столбаме, где игрок мог застрять. Скорректированные расстояния затухания на некоторых опорах. Исправлен видимый «nodraw» из арки. Rialto Добавлена новая карта для режима «Guardian» и «2vs2». Dizzy Добавлена новая карта для режима Flying Scoutsman.

25.05.2017: Версия игры - 1.35.8.2 Обновлены компоненты игры. Идеальный Мир Активированы список лидеров среди друзей, карточки участников, миссии кампании Гидра и «War Games» события также поддерживаются на серверах «Perfect World». Операция Гидра Предупреждены те места «респауна» игроков, где они могли застрять. «War Games» карты теперь меняются каждый день. Исправлен баг, при котором самоубийства иногда могли быть засчитаны к цели в миссиях «Guardian». Исправлен баг в “Любые пистолеты” «Guardian» миссиях, который не засчитывал убийства с CZ75 Исправлен баг, при котором журнал «Guardian» мог показывать неправильное количество убийств на некоторые миссии. Исправлен баг, при котором игроки не могли закупаться между волнами в «Guardian» миссиях. Интерфейс Исправлено подсчёт игроков в соревновательном режиме для «HUD» зрителей с целью увеличения числа сверху донизу для обеих команд. Карты Rialto Добавлены клипы «NPC», чтобы предотвратить падение ботов в воду.

27.05.2017: Версия игры - 1.35.8.3 Обновлены компоненты игры. Разное Хранимые лобби теперь будут показывать полное название миссии в списке публичных лобби, при приглашении вас в игру. Обновлены звуковые уведомления предупреждений «Guardian» для игроков, слишком далеких от места взрыва, и уменьшена громкость звука предупреждения. Исправлена ошибка, когда иногда 9 игроков могли присоединиться к одной и той же команде в режима «Военные Игры». Исправлена ошибка, при которой игра с ботами не запускались правильно после игры в онлайне. Когда происходит ежедневная ротация карты «военных игр», серверы больше не будут отключены, но вместо этого будут без проблем вращаться в новую группу карт. Исправлен потенциальный уязвимость в движке CS: GO, о котором сообщает «One Up Security».

31.05.2017: Версия игры - 1.35.8.4 Обновлены компоненты игры. Wingman Режим Wingman теперь имеет 5–минутную разминку, которая сокращается до 1 минуты после того, как подключатся все игроки. Карты Insertion: исправлена ошибка тайм–аута. Black Gold: исправлены различные ошибки. Shortdust: исправления для режима игры «Wingman». St. Marc: исправления для режима игры «Wingman». Разное Добавлена поддержка фильтрации соседних общественных лобби для режимов игры «Guardian» и «Wingman». Добавлен модальный лобби–лист, доступ к которому возможен из панели миссий и карты кампании «Guardian». Исправлена ошибка, из–за которой сервер не анимировал игроков «Heavy Assault Suit» должным образом при использовании ножей.

07.06.2017: Версия игры - 1.35.8.5 Обновлены компоненты игры. Интеграция Twitch Добавлен список некоторых игровых режимов в заголовок на Twitch.tv CS:GO в дополнение к картам.



Операция Гидра Исправлены различные ошибки. Добавлен табло Hydra с конкурентоспособным рейтингом в лобби и близлежащий вестибюль для режимов Hydra. Flying Scoutsman: увеличение sv_airaccelerate с 477 до 20000. Stab Stab Zap: Заменена dust2 коротким сроком.



Карты Исправлена ошибка с исчезновениями в режиме Deathmatch на cs_insertion. Обновлено de_shipped до последней версии от разработчиков карт. Исправлена регрессия в освещении для старых карт сообщества, которые плохо взаимодействовали с новыми функциями освещения. Новые карты с проблемами освещения могут быть исправлены путем перекомпиляции их в Hammer. Добавлен плейер, осекающийся над ящиками на CT-пороге в de_shortdust, чтобы предотвратить видимость в непредвиденных областях.



Разное Добавлен дополнительный внутренний интерфейс для подготовки к обновлению Panorama. Исправлена зависимость от «тикара» в режимах распыления для скорострельного оружия. Спасибо SlothSquadron и его друзьям! Исправлены неправильные оттенки кожи на некоторых перчатках игроков. Исправлена ошибка, при которой 2v2-табло показывало неправильно круглые иконки выигрыша для первой половины после перерыва. Обновлены названия операции Hydra, используемые в «Rich Presence».

09.06.2017: Версия игры - 1.35.8.7 Обновлены компоненты игры. Оружие финалистов Добавлено отображение пользовательский стилей работ Patina и Gunsmith. Улучшена проработка скина «CZ75–Auto | Виктория». Операция Гидра Исправлен неправильный номер раунда в описании лобби «Оружие экспертов». Исправлена уязвимость при покупке «Оружие экспертов». Разное Исправлены строка табло, иногда показывающая ранжирование локального игрока на других строках. Исправлены регрессии, связанные с подключением геймпада. Исправлена корректность названий «Guardian» миссий. Местоположение навигационной сетки теперь корректно обновляет HUD для зрителей или зрителей GOTV, используя целевое местоположение наблюдаемого игрока. Если значок бомбы отображается под радаром, то у зрителей GOTV теперь будет правильно отображать значок бомбы под радаром при наблюдении за носителем бомбы. Добавлена опция convar sv_record_item_time_data, которая добавляет данные об использовании оружия игрока в журналы сервера.

14.06.2017: Версия игры - 1.35.8.8 Обновлены компоненты игры. Разное Добавлен общедоступный WebAPI ICSGOServers_730 / GetGameMapsPlaytime / v1, позволяющий создателям карт сообщества отслеживать статистику игры в картах «Операции Гидра» и игровых режимах «Casual» и Competitive. Подробности здесь. Исполняемый файл выделенного сервера Windows теперь может обрабатывать адресацию более 2 ГБ. Заменена cl_teamid_overhead с помощью sv_teamid_overhead, которая теперь является опцией для сервера. Добавлена команда cometandtimedata_print_and_reset, которая печатает все текущие мета-данные элемента и сбрасывает их. Изменен формат журнала данных журнала данных времени, чтобы более точно соответствовать другим записям журнала сервера. Операция Гидра Добавлена возможность выбора «Wargames» для инфо-матча, которая доступна из пользовательского меню в панели «Миссия». Добавлена возможность голосовать на картах при игре в «Wargames». Добавлена следующая карта или случайная карта в «Wargame» и голосование чтобы закончить матч в «Wargames». Обновлены карты «Wargames».

17.06.2017: Версия игры - 1.35.8.9 Операция Гидра Для предстоящего события операции Гидра, в соревновательном режиме «Wingman» игрок может играть в соло Игрок, находящийся в соло соревновательном режиме «Wingman», будет играть с такими же игроками которые предпочли играть соло режим Если игроки играют в команде в соревновательном режиме «Wingman», то при подборе игр им будут попадаться такие же равные команды В предстоявшем событии «Wingman Inferno» и «Cobblestone» будут включены в качестве возможных карт Разное Команда cl_draw_only_deathnotices больше не требуетsv_cheats 1. Исправлена потенциальная уязвимость в движке CS: GO.

21.06.2017: Версия игры - 1.35.9.0 Карты Обновлена карта Cache до последней версии Steam Workshop. Сообщество Добавлены записи Steam Workshop для серверов сообщества для запуска официальных версий Canals и Rialto, которые входят в состав CS: GO. GOTV Включены изменения версии 1.35.8.9-beta1 GOTV в релиз версию. Разное Обновлены следующие скины оружия от сообщества: M4A4 | Баттлстар. SSG 08 | Большое железо. Glock-18 | Привидения. Desert Eagle | Директива. Спасибо Millenia, Primrose и Gaunt.

28.06.2017: Версия игры - 1.35.9.1 Операция Гидра Изменение режима «Оружия Эксперта»: Добавлено «Лучшие из 20ти». Авто-снайперы теперь недоступны. Премия за проигранные деньги увеличилась. GOTV Исправлено чрезмерное использование памяти на выделенных серверах, на которых не было TV1. Исправлена ошибка при записи свободных движений камеры из альтернативного интерактивного заклинателя с заменой оператора. Теперь трансляции GOTV + могут поддерживать Content-Encoding: заголовок gzip, что снижает требуемую пропускную способность для зрителей примерно на 50%.

08.07.2017: Версия игры - 1.35.9.3 KRAKOW 2017 Наклейки команды, командные граффити и наклейки, сфотографированные игроками CS: GO pro, теперь доступны для покупки в игре, с рынка сообщества Steam или из 50 Mega Bundle on Steam. 50% выручки поступает игрокам и организациям в Кракове 2017 года. Добавление Pick’Em для Краковского мажора. Серверы Добавлен параметр convar tv_allow_camera_man_override, который должен быть установлен на игровом сервере, чтобы позволить переопределить камеру зрителя. Он по умолчанию отключен и снижает сетевой трафик с помощью интерактивного кастера. Аудио Добавлена возможность асинхронного микширования звука, который позволяет добиться более плавного и низкого латентного звучания. Это можно включить, используя snd_mix_async 1. Если это включено, snd_mixahead также может быть установлено на меньшее значение, такое как 0,02. Мы будем отслеживать реакцию сообщества на эту функцию, прежде чем включать ее по умолчанию для всех игроков. Позволяет выбрать аудиоустройство для использования в меню настроек. Звуки, сделанные физическими предметами окружения и дверями, теперь будут правильно распределены при игре с включенным HRTF. Разное Добавлен клиентский cvar cl_deathnotices_show_numbers, который позволяет добавлять число наблюдателей для уничтожения фида (0: значения по умолчанию для отсутствия чисел, 1: использовать только номера наблюдателей в уведомлениях о смерти, 2: добавлять номера наблюдателей перед именами в уведомлениях о смерти). Оружие Победителей Обновлены следующие скины оружия: Глок-18 | Королевский легион M4A4 | Королевский Паладин AUG | Аристократ CZ75-Auto | выходные данные Двойной Berettas | Королевские супруги USP-S | Проволока свинцовая CZ75-Auto | Xiangliu ПП-Бизон | уборочная машина M4A4 | Buzz Kill AWP | Phobos АК-47 | Топливный инжектор Tec-9 | Топливный инжектор

11.07.2017: Версия игры - 1.35.9.4 KRAKOW Обновлены подписи игроков, где ошибка в содержании была нашей: TACO, kioShiMa, Hobbit и AdreN. Исправлена ошибка, вызвавшая дублирование наклейки на P90 и Nova. Добавлены наклейки KRAKOW для no-steam версии игры.

13.07.2017: Версия игры - 1.35.9.5 Разное Сегодня вышло очередное обновление без списка изменений, разработчики игры его не предоставили. Как правило Valve в таких обновлениях исправляет ошибки прошлых обновлений, а так же улучшает стабильность работы клиента CS: GO и обновляет файлы локализации.

02.08.2017: Версия игры - 1.35.9.6 KRAKOW Скорректирована анимация просмотра трофеев. Изменён силуэт значка трофеев, чтобы устранить двусмысленность Главного чемпионата в играх с другими монетами. Добавлены памятные граффити. Карты Исправлены некоторые незначительные графические ошибки в Inferno. Добавлена поддержка игрового режима Wingman на Overpass. Звук Обновлено несколько звуков поверхности до 16 бит для поддержки HRTF. Разное Несколько улучшений производительности при воспроизведении звука.

08.08.2017: Версия игры - 1.35.9.7 Игровой процесс Первоначальные изменения для пистолетов с целью подчеркнуть скилл использование этого класса оружия, начиная с Tec-9. Tec-9: Tec-9 был настроен так, чтобы улучшить прицеливание, сохраняя при этом высокую мобильность оружия. Текущие изменения включают: немного улучшена точность при стрельбе значительно снижается точность при быстром стрельбе патроны в оружии уменьшены до 18 и 90 соответственно Улучшена система ограничения высоты камеры, чтобы включить случаи, когда игрок находится в воздухе, не позволяя видеокамере от первого лица подняться выше головы третьего лица. Игроки теперь издают звук приземления, если они не присядут, пока прыгают. Исправлено несколько несоответствий, когда звуки не транслировались, когда игрок закрывался стеной. Линукс Убрали способ запуска CS: GO, поэтому есть еще один процесс

18.08.2017: Версия игры - 1.35.9.9 Игровой процесс Изменения для пистолетов, с целью подчеркнуть умение использовать этот класс оружий. The Five-SeveN был изменен, чтобы улучшить тактическое позиционирование и оборонительную игру. Немного улучшена точность при быстром выстреле нескольких выстрелов. Существенно уменьшена точность при движении. Perfect World Статус Prime теперь сразу предоставляется при проверке личности. Включена поддержка пользовательских аватаров в игре. Включен доступ к консоли разработчиков. Разное Реорганизованное представление данных о внутреннем оружии. (Спасибо SlothSquadron и koga0995 за обнаружение непреднамеренных изменений) Исправлена ошибка, из-за которой игроки не бросали свою вторую флешку, если они были убиты после того, как бросили 1 флешку во время раунда. Исправлена проблема, когда снайперским ботам не нравился Scar20 (спасибо BOT Vitaliy!) Исправлена проблема, когда покупка предметов, не связанных с оружием, могла бы пополнить запасы боеприпасов для всего вашего оружия. Исправлены некоторые случаи, когда покупка предметов через консоль могла игнорировать выбор загрузки пользователя. Исправлена ошибка, при которой попытка сбросить предметы без подкачки (например, гранаты) засчитывала значение предмета в сторону «пожертвований» игрока для раунда. Исправлена редкая проблема, которая могла привести к тому, что игроки демонстрировали неправильные анимации. Исправлена ошибка, при которой гравюры-приманки могли звучать из-за неправильного оружия. Исправлена команда «купить» консоли, чтобы отображать все параметры вместо строковой строки справки. Редактирование карты: объекты env_gunfire теперь могут запускать все типы оружия (например, weapon_m4a1_silencer или weapon_revolver) Исправлена утечка памяти, связанная с наблюдением. Добавление способности инициировать сделки из контекстного меню друга. В некоторых случаях улучшено время загрузки карты.

22.08.2017: Версия игры - 1.36.0.0 CS:GO С Днем Рождения CS: GO! Активирован режим вечеринки. Звук По умолчанию включено асинхронное микширование звука для всех пользователей. Это изменение заставляет «snd_mix_async» быть равным 1 и устанавливает «snd_mixahead” равным 0.025, которые являются новыми значениями по умолчанию. Эти изменения устраняют некоторые аудиопереходы и делают более низкую задержку при воспроизведении звуков. Разное Исправлена ошибка, из-за которой меню покупки показывало неправильную цену «Молотова» / зажигательных гранат после переключения команд. Исправлена ошибка, из-за которой не удалось корректно работать с командами «mp_ct_default_grenades» и «mp_t_default_grenades». (Спасибо Fasguy!) Исправлена проблема, из-за которой «оружие финалистов» в режиме demolition было недоступно для CT. Исправлена ошибка, из-за которой «HUD killcount» исчезала при использовании ножей. Исправлена функция кнопки сообщения сообщества при просмотре профиля CS: GO. Исправлены значки с «тазером» и ножом.

08.09.2017: Версия игры - 1.36.0.1 Перезапись Добавлена «Перезапись», чтобы убедить судей в том, что игроки могут быть осуждены за то, что они не участвовали в матче в течение длительного периода времени. Инвентарь Добавлена поддержка асинхронной загрузки имени отправителя подарка для неподтвержденных предметов, полученных в подарок. Исправлена ошибка, из-за которой элементы отображения не могли быть освобождены при загрузке. Применение наклейки с ограничениями на торговлю теперь также передаст свое ограничение «Tradable After» на оружие. Если и наклейка, и оружие были проданы сразу на рынке Сообщества, тогда оружие с наклейкой будет немедленно продано. Магазин Ограниченные предложения всегда будут доступны для пользователей, запускающих игру. Предложения с ограниченным временем будут всегда пополняться, когда один из них будет куплен. Разное При анализе журналов все сообщения об отключении больше не будут содержать символ новой строки. Добавлен модуль плагина IServerTools :: CreateItemEntityByName, который должен использоваться, когда плагины должны создавать объекты оружия по имени схемы. Исправлена ошибка, вызвавшая ошибку клиента «CL_ReadPreserveEnt: u.m_nNewEntity == MAX_EDICTS» на некоторых серверах сообщества. Расширена пропускная способность сервера для официального центра обработки данных в Тяньцзине, Китай.

12.09.2017: Версия игры - 1.36.0.2 Идеальный Мир Теперь торговля персонифицирована Разное Исправлен редкий «краш» на выделенных серверах, на которых не разрешено голосование. Исправлена ошибка, иногда позволявшая игрокам терять шлемы при восстановлении раундных резервных копий в турнирных матчах. Добавлено обнаружение ошибок при невозможности полностью инициализировать графический драйвер NVIDIA.

15.09.2017: Версия игры - 1.36.0.4 Perfect World CS: GO стал доступен в континентальной части Китая на основе партнёрства с Perfect World. Китайский CS: GO Лаунчер можно загрузить с официального сайта Perfect World, или игра может быть запущена игроками Perfect World с использованием опции -perfectworld. Для запуска необходимо завершить регистрацию своего аккаунта Perfect World. Все игроки Perfect World с действительным зарегистрированным аккаунтом Perfect World, которые играют в CS: GO в течение месяца запуска, бесплатно получают рекламный пакет подарков, который будет включать в себя следующие эксклюзивные предметы: наклейка из «CS Perfect Go Stick Perfect Capsule 1» наклейка из «Perfect World Sticker Capsule 2» граффити из «Perfect World Graffiti Capsule» После истечения промо-эксклюзивного периода, в октябре, капсулы с наклейками Perfect World и капсулой «Graffiti Perfect World» будут доступны для покупки по всему миру. Экономика игры Добавлен «Спектрум Кейс 2», включающий 17 проектов от сообщества. В кейсе «Спектрум 2» есть редким предмет, который будет представлять второе поколение ножей в отделке «Хрома». Игровой Процесс Значительно уменьшен разброс прицела, при попадании в вас противником, когда вы без брони. Внесены дополнительные изменения в пистолетах с целью подчеркнуть «скилл» владения этого оружия. Glock: Внесены небольшие корректировки в пользу «скилловых» игроков которые. сокращают расстояние между собой и противником. Увеличен базовый урон. Уменьшен урон на больших расстояниях. Немного улучшена точность при быстрой стрельбе. Слегка улучшена точность при перемещении. P250: P250 был скорректирован, чтобы вознаграждать за бой на дальних дистанциях, особенно против противников без брони. Увеличен базовый урон. Уменьшена пробиваемость брони. Улучшен урон на больших расстояниях. Снижена точность при перемещении. Разное Команда logaddress_add_http автоматически игнорирует повторяющиеся записи.

22.09.2017: Версия игры - 1.36.0.5 Perfect World Добавлены элементы интерфейса для просмотра и пополнения баланса в лаунчере главного меню. Добавлена возможность покупки ключей и кейсов за пределами торговой площадки. Операция Гидра Скидка на операцию Гидра 50%. Исправлен редкий случай, когда награды Операции Гидра были заработаны по сниженной ставке для аккаунтов, которые уже получили максимальное недельное количество опыта. Исправлена проблема, когда интерфейс Операции Гидра ошибочно отображал, что на следующей неделе будет доступно больше звезд. Исправлена проблема, из-за которой некоторые элементы пользовательского интерфейса отображали золотую монету для пользователей с алмазными монетами. Удалено еженедельное предупреждение «Operation XP Exhausted» в конце матча для игроков с максимальным количеством звезд событий. Прочее Исправлены некоторые случаи, когда звуки шагов были не слышны. Обновлен скин Mac-10 | Oceanic, теперь он имеет более разнообразную текстуру. Исправлены бреши безопасности (спасибо Sikari!).

27.09.2017: Версия игры - 1.36.0.6 Игровой процесс Исправлены редкие случаи, когда дым не гасил огонь, он подпрыгивал мимо пламя. Уменьшена высота, при которой дымовые гранаты, отскакивающие от стен, могли тушить пламя. Исправлена ошибка, когда пули иногда не могли попасть в руки игрока. Сниженная цена на $ 100 как для Револьвера (теперь он стоит $ 600), и для Двойных Берет (теперь они стоят $ 400). Разное Исправлено отображение перчаток, исчезающих на определенных пользовательских картах. Добавлена опция cl_crosshair_t для настройки Т-образного перекрестия (актуально для игровых контроллеров). Исправлены устаревшие музыкальные комплекты StatTrak, не показывающие логотип StatTrak в течении ограниченного времени. Исправлен случай, когда некоторые читы могли нарушить нормальную работу игровых серверов. Добавлен способ приобретения всемирной лицензии CS: GO для учетных записей, работающих вне CS: GO Лаунчера. No-Steam Исправлена работа сервербраузера игры и инвентаря.

19.10.2017: Версия игры - 1.36.0.8 Игровой процесс Добавлена обновленная версия карты de_dust2. Улучшена навигационная система ботов для карты de_nuke.



Звук Улучшены звуки посадки для всех основных поверхностей. Улучшены звуки для подбора оружия, гранат и боеприпасов. Улучшены звуки попадания пуль по транспортным средствам и бочкам. Сбалансирована громкость музыкальных наборов, чтобы бы они соответствовали с общим объемом звучания игры. Улучшено разрешение и качество звукового алгоритма HRTF.



Разное Капсулы Perfect World Sticker Limited Time Offers и Graffiti Limited Time Offers теперь доступны всем. Улучшены предметы «Gut Knife | Автотроник “,” Байонет “| Autotronic “и” M9 Bayonet | Autotronic». Исправлен случай, когда игроки могут быть ослеплены «флешкой» за пределами карты и за линией видимости.

21.10.2017: Версия игры - 1.36.0.9 Dust 2 Исправлено освещение солнца. Сглажен рельеф респы Спецназа, чтобы разрешить смоки от X-Box. Удален знак такси с определенных моделей автомобилей. Убрана альфа-картина в здании туннелей для чтения игроков. Добавлен оконный затвор над подиумом. Исправлено освещение моделей Спецназа на низких настройках. Скорректированы значения тумана. Исправлен баг при суициде игроков на спавне спецназа Улучшено столкновение защитных покрытий на «B Пленте». Исправлены плохие звуки свойств поверхности на защитных покрытиях на B. Исправлено несколько ошибок на стенах зданий. Клипы гранаты добавлены в «КТ-спавн». Исправлено несколько ошибок при взрывах возле стен зданий Скорректировано несколько моделей, которые не были выстроены правильно. Исправлены прострелы бочек на «Миде». Исправлены некоторые ящики в A, в них застревали некоторые игроки. Выровняли стену за автомобилем на точке A. Исправлено смещение, которое имело слишком высокий угол для «КТ рампа». Прочие улучшения.

25.10.2017: Версия игры - 1.36.1.0 Звук Добавлена новая модель окклюзии звука (по умолчанию отключена). Эта новая окклюзионная модель намного реалистично имитирует окклюзию звуков, которые должны перемещаться по материалам и вокруг них, чтобы добраться до игрока. Вместо того, чтобы просто регулировать громкость звуков, которые недоступны, новая модель преображает звуки в соответствии с свойствами материалов, через которые проходит звук. В конце концов мы намерены включить эту функцию для всех пользователей, но в настоящий момент ее можно контролировать с помощью параметра ‘snd_occlusion’. Используйте ‘snd_occlusion 1’, чтобы включить эту новую функцию. Ждём ваши отзывы о её использовании. Исправлена ошибка, при которой некоторые звуки воспроизводились несколько раз в режиме наблюдения. Dust 2 Повышена производительность на слабых и средних компьютерах. Удалены окна на подиуме для видимости. Перемещен дверной проём на шорте A для лучшего передвижения игроков. Исправлена щель на коробках и на нижних туннелях. Удалены небольшие отверстия окон от башен на шорте А для видимости. Удалён мешок с зерном от плента А. Удалены лишние элементы на «лонге». Улучшена деформация камней при взрыве гранат. Исправлена ошибка при получении оружия на респе CT. Перемещены окна и трубы относительно стен от CT Ramp до Шорта A. Исправлено множество небольших отверстий. Исправлены эффекты затухания. Увеличенное значение света окон для наилучшей видимости. Снижен шум и контрастность на некоторых наборах текстур для видимости. Исправлено неточное отсечение на мусорных контейнерах и внешних туннелях. Улучшены модели автомобилей. Скорректирована видимость в Яме. Удалена сверочная дверь для видимости. Исправлена контрастность стен в туннелях, для видимости. Устранены некоторые проблемы с освещенностью на B. Повышенная контрастность для некоторых защитных покрытий на пленте B. Исправлен клип, на котором игроки могли застрять в яме. Обновлён радар. Исправлено неправильное смещение в яме. Добавлены несколько лиц на крыше, которые можно увидеть при увеличении. Разное Отправка журнала сервера по протоколу HTTP включает новый заголовок «X-Server-Instance-Token», который будет уникальным номером, производным от командной строки этого сервера, токена учетной записи и локального IP-адреса.

28.10.2017: Версия игры - 1.36.1.1 Dust 2 Скорректировано значение прохождения пули через деревянные двери. Сглажены наземные смещения для более предсказуемого полёта гранат. Отрегулирована цветовая температура окружающей среды. Улучшены клипы на обочинах. Улучшена лестница на шорте для лучшего передвижения по ней. Усовершенствована модель выреза в окне на пленте B и удалена тень в форме головы. Разное Исправлена ошибка, когда звуки воспроизводились в неправильном объеме и положении. Модели больше не смогут визуализировать точное происхождение мира, для некоторых редких артефактов рендеринга. Удалено напоминание о предупреждении DVR, так как теперь DVR можно легко отключить в настройках Windows. Исправлена редкая некорректная обработка звуковой окклюзии. Добавлен интерфейс для потоковой передачи Minor Чемпионата для игр ELEAGUE Boston Major. Улучшена производительность Vrad в некоторых случаях.

01.11.2017: Версия игры - 1.36.1.2 Игровой процесс Добавлено праздничное настроение. Звук Включена новая система звуковой окклюзии для всех игроков. Установлен аудиовыход на «Стереофонические наушники (HRTF)» для всех игроков при следующем запуске CS: GO по умолчанию. Разное Добавлена команда игрового сервера sv_load_forced_client_names_file. Запуск турнирных серверов с + sv_load_forced_client_names_file namesfile.txt позволяет загрузить файл ключевых значений, в котором имена клиентов должны быть зарегистрированными именами игроков.

09.11.2017: Версия игры - 1.36.1.3 Dust 2 Увеличена общая яркость 20% для всех материалов и моделей Kasbah для наилучшей видимости. Исправлены недостающие текстуры на некоторых полигонах модели брезента. Исправлены вспышки, которые не ослепляли игрока через цепочки звеньев цепи. Исправлена ​​окантовка вокруг окон, на которых были обнаружены артефакты. Скорректированное значение проникновения для деревянных дверей. Исправлены значения wallbang на Mechanique Generale. Исправлены значения окружающего освещения при входе на респу CT. Сглажены отсечения стека блоков на миде. Исправлены некоторые модели, встроенные в землю. Исправлен текст о разработчиках на экране загрузки карты.Исправлены модели на пленте B, которые позволяли обнаружить игрока. Звук Упрощены настройки звука, чтобы игроки имели выбор. Заменены настройки HRTF и окклюзии с возможностью отключения трехмерных звуковых эффектов, чтобы обеспечить совместимость для игроков, при обработки звука на специфичном аудио-оборудовании. Добавлена ​​консольная консоль voice_player_volume, которая может использоваться для регулировки громкости голоса для каждого игрока. Геймплей Отключено праздничное настроение.

14.11.2017: Версия игры - 1.36.1.4 CSGO Операция Гидра подошла к концу. ИГРОВОЙ ПРОЦЕСС Добавлены Wingman и Flying Scoutsman в доступные игровые режимы. Изменения в Wingman: Добавлены эксклюзивные группы навыков Wingman для лучшего знакомства с Wingman. Добавлена возможность выбора карт. Добавлены связанные Lobbies для Wingman. Переместили Гонку Вооружений и Уничтожение в раздел Вар Геймс (так же как и режим Flying Scoutsman). Все военные игры теперь вмещают максимум 12 игроков. Мелкие исправления хитбоксов головы у Leet Krew. КАРТЫ Обновленные карты, доступные в Классическом Режиме: Mirage, Cache, Inferno, Overpass, Cobblestone, Train, Nuke, Dust II, Canals, Office, and Agency. Обновлены карты и группы карт, доступные в Classic Casual: Dust II Defusal Group Delta (Mirage, Austria, Inferno, Shipped, Cache) Defusal Group Sigma (Cobblestone, Train, Overpass, Nuke, Canals) Hostage Group (Agency, Insertion, Office, Italy, Assault) ПРАЙМ АККАУНТ Соревновательный режим теперь использует двойную аутентификацию по умолчанию. Игроки с прайм-статусом временно могут не использовать аутентификацию, включив старую систему авторизации.

21.11.2017: Версия игры - 1.36.1.5 Разное Обновлена до последней версии библиотека SteamNetworkingSockets, чтобы лучшей поддержки ретранслируймых соединений. Исправлена регрессия, когда система частиц Aztec и Dust не загружалась на других картах. Обновлены иконки группы навыков. SDK Удалена непреднамеренная зависимость от выполнения Dynamic C Runtime в компиляторе vvis map, которая должна устранять проблемы компиляции карты в некоторых последних установках. Добавлен исходный файл карты de_dust2_zoo для разработчиков карт сообщества.

29.11.2017: Версия игры - 1.36.1.6 Звук Улучшена производительность 3D-звука. Позиционное звучание гораздо быстрее отрабатывается при повороте. Военные игры Игроки теперь могут выбирать из 3-х карт во время окончательного голосования в военных играх. Добавлены команды, контролирующие окончание настройки голосования, чтобы упростить управление серверами сообщества War Games. Разное У сервера протокола HTTP-доставки теперь отображаются правильные отметки времени в логах, которые произошли до регистрации удаленного слушателя. Отлажена работа игрового сервера при подключении игрока и загрузки на последнее удачное состояние игры. Исправлены ​вылеты игры на официальных игровых серверах. Исправлена дополнительная задержка 3 секунды в GOTV вещании для некоторых случаев. Оптимизированы инструкции SSE4 в сетевых строковых таблицах для уменьшения сбоев сервера при подключении нового игрока. Состояние консоли игрового сервера теперь можно сохранить через переменную “con_timestamp”. Фактор Доверия Обновлен алгоритм доверия на основе данных и обратной связи.

02.12.2017: Версия игры - 1.36.1.7 Звук Установка бомбы и сброс бомбы звучат более чётко с звуковой окклюзией. Исправлена уязвимость, которая позволяла полностью отключить окружающие звуки. Разное Оптимизированы инструкции SSE4 с включенной поддержкой для строковых таблиц и добавлена опция командной строки -nosse4 для отключения SSE4. Команда «найти» консоли теперь позволяет указывать несколько строк поиска. Например, «find decal r_» ищет команды и переменные, которые содержат как «r_», так и «decal».

20.12.2017: Версия игры - 1.36.1.8 THE ELEAGUE BOSTON 2018 CS: GO MAJOR CHAMPIONSHIP Наклейки команды, командные граффити и наклейки, сфотографированные игроками CS: GO pro, теперь доступны для покупки в игре, с рынка сообщества Steam или из 50-мегапиксельного Mega Bundle on Steam. 50% выручки поступают игрокам и организациям в Бостоне-2018. Наклейки команды можно использовать в качестве игровых предметов для команды Team Pick’Em Challenge от Boston 2018. Предварительные выборки этапа могут быть сделаны немедленно, предварительный этап выбора блокировки в начале матчей предварительной стадии. Выбор группового этапа может быть выполнен по завершении предварительного этапа, блокировка группового этапа в начале матчей группового этапа. Выбор плей-офф может быть выполнен, когда групповой этап завершен, плей-офф блокирует блокировку в начале первого матча четвертьфинала. Праздничное настроение Открыт новогодний сезон и запущен праздник «Ура». Вы можете распространять праздник «Ура!» Подарки теперь доступны в течение ограниченного времени. Разное Исправлена ​​возможность размещения автономного сервера с друзьями в War Games при настройке конфиденциальности лобби вечеринки на «Friends Need Invites». Журналы турнирного сервера теперь могут включать события захвата / выпадения объектов, используя параметр mp_logdetail_items. Игровые серверы теперь будут дезинфицировать строку имени игрока, чтобы не содержать контрольные символы не-ascii. Исправлена ​​не локализованная строка в ошибках разъединения для других игроков. Исправлено несколько сбоев на стороне клиента. Добавлена ​​поддержка парсера demoinfogo для декодирования строковых таблиц фиксированных пользовательских данных, которые ранее вызывали недопустимый путь кода вычисления подстроки для запуска. Игровой процесс Заменён разброс дробовика (по умолчанию отключен). Доступно для автономных и общественных серверов в качестве тестирования.

05.01.2018: Версия игры - 1.36.1.9 Бостон 2018 Flash Gaming заменяет Tyloo на Boston 2018 Major: Наклейки и граффити Flash Gaming теперь доступны для покупки и являются частью ELEAGUE 2018 Boston CS: GO Major Championship Mega Bundle (Mega Bundle больше не включает Tyloo). В настоящее время доступны бонусные 2018-ые Претенденты с Flash Gaming Autograph Capsule (эта капсула не включает Tyloo). Теперь доступна капсула «Бостон-2018» с «Flash-играми» (Holo / Foil), которая теперь включает капсулу (Tyloo). Наклейка Tyloo Boston 2018 больше не является частью игры для Challenge Boston 2018 Pick’Em Challenge. Игроки, которые ранее использовали наклейку Tyloo в Pick’Em Challenge, должны будут сделать новое предсказание. Обновлена подпись Бостон 2018 для Ropz. Разное Пользовательский интерфейс игры теперь будет правильно отображать подписанные карты мастерской во всех версиях игрового клиента. Включены парные дейтаграммы для 100% игрового трафика на официальных игровых серверах Швеции. Исправлена ​​ошибка, при которой аудиоустройства не могли быть правильно изменены в меню настроек. Карты Скорректированные позиции Wingman для карт: Overpass и Cobblestone.

11.01.2018: Версия игры - 1.36.2.0 Разное Праздничное настроение подходит к концу. Добавлены элементы главного меню для трансляции в игровом турнире. Обновлена подпись на стикере Бостон 2018 от Ropz.

12.01.2018: Версия игры - 1.36.2.1 Разное Совместимость версий официальных карт теперь показывает официальное название карты в табличке игроков. Добавлена недостающая тень на логотипе команды для Sunny стикеров (автографов).

13.01.2018: Версия игры - 1.36.2.2 Бостон 2018 Все стикеры и граффити команды 100 Thieves теперь недоступны для покупки внутри игры. Стикеры 100 Thieves больше не включены в Challenge Boston 2018 Pick’Em Challenge. Стикеры и граффити теперь не доступны для покупки напрямую или через ELEAGUE 2018 Boston CS: GO Major Championship Mega Bundle. Бостон 2018 Attending Legends (Holo / Foil) Капсула и Автограф-капсула теперь доступны для покупки.

23.01.2018: Версия игры - 1.36.2.3 BOSTON 2018 PICK’EM CHALLENGE Включено плей-офф Pick’Em для большого чемпионата Boston 2018. Создайте свой прогноз и представьте победителей всех четвертьфиналов, полуфиналов и грандов. Вы заработаете 12 очков за каждый правильный выбор четвертьфинала, 10 очков за каждый правильный полуфинальный выбор и 7 очков за выбор победителя Гранд-Финал. Все прогнозы будут заблокированы в 9:00 по восточному времени в пятницу 26 января до начала первого матча плей-офф, поэтому убедитесь, что ваше прогноз готов! Разное Исправлена нелокализованная строка в пользовательском интерфейсе тайм-аута GOTV, которая теперь отображает общее количество разрешенных тайм-аутов и количество тайм-аутов, которые взяла команда. Добавлен convar tv_playcast_delay_resync, который позволяет пользователям, теряющим соединение GOTV +, увеличивать задержку до попытки повторной синхронизации потока. Обычно это не следует устанавливать выше чем tv_playcast_retry_timeout. Исправлены проблемы инерции в компиляторе модели, когда ошибки с низкой точностью могут привести к плохой инерции вращения. Мапперам необходимо будет перекомпилировать свои модели с более высокой точностью инерции вращения.

09.02.2018: Версия игры - 1.36.2.5 Игровой Процесс Включенные шаблоны разброса дробовика на официальных серверах соревновательного режима. Разное В мастерскую были добавлены теги Co-op Strike, Wingman и Flying Scoutsman, теперь авторы карт теперь могут пометить свои карты как воспроизводимые в этих режимах. Кооперативные карты с пометкой Strike, Wingman и Flying Scoutsman теперь могут быть запущены в этих режимах во вкладке Workshop в игре. Добавлен объект с возможностью создания карты (vgui_world_text_panel), который позволяет картографам размещать на карте плавающие, локализуемые тексты, не требуя настраиваемых файлов res. Добавлена ​​функция vscript с именем ScriptPrintMessageCenterAllWithParams, для которой требуется 3 параметра, которые вставлены в токен локализации в% s1. CGamePlayerEquip теперь обрабатывает снимки здоровья и теперь соблюдает максимальный перенос для гранат. По умолчанию отключена sv_allowupload. Если включено, фильтр, ограничивающий потенциально вредоносные типы файлов, был расширен. IP-адрес сервера для клиентов больше не уязвим. Это предотвратит некоторые DoS-атаки. Карты Nuke: полностью удалён внешний подиум Удален вспомогательный подиум в бункере Новый тип окон skylight на крыше Добавлены некоторые обложки в углу на задней части сайта B Удалены перила при входе на сайт B с рампы Удалено окно в хижине Перемещенный вход в хижину немного подальше Подняты спавны для обеих команд Перевернутые статические двери на входе T в рампу Заблокирован участок «old secret» за пределами гаража Добавлены белые стены возле CT spawn За пределами гаража перевёрнут контейнер и удалены некоторые мелкие ящики Убран доступ к крану внутри площадки A Исправлен путь в хижину согласно старой конфигурации Удалена лестница. Добавлен столкновение объектов физики (кроме гранат) вблизи воды на B-сайте Для организаторов турнира старая версия карты Nuke доступна в Workshop.



Canals: Закрыты окна с видом на внутренний двор и A Убрана линия проецирования с углового балкона в направлении A и Arch КТ-маршрут до B стал более прямым Объединили две комнаты КТ стороне в одно пространство Упрощена крыша на задней стороне B Убран Ivy «laddice», теперь прыжок навыка / повышение Исправлены мостовые перила для более предсказуемого использования дымовых гранат Перемещенные статуи двора вперед для более чистого обзора Добавлена ​​пепельница для курильщиков Опубликована и обновлена кооперативная карта Phoenix Compound в Workshop. Кооператив Когда игроки выполняют специальную миссию кооператива, теперь она перезапускает карту в конце перерыва, вместо того, чтобы сидеть на черном экране. Исправлен эффект взрыва частиц ствола, основанный на конкретных эффектах карты, и теперь имеет свои собственные уникальные эффекты. Немного увеличенный радиус взрыва. Добавлена ​​команда mp_heavybot_damage_reduction_scale, которая позволяет картам / миссиям настраивать, сколько урона могут нанести тяжелые боты. Различные исправления для тяжелого штурмового костюма в режиме Co-op Strike, чтобы он работал так, как в обычном режиме. Добавлены несколько конваров, чтобы разрешить Co-op Strike (и другим режимам) настроить Heavy Assault Suit (mp_weapons_allow_heavyassaultsuit, mp_heavyassaultsuit_speed, mp_heavyassaultsuit_deploy_timescale, mp_heavyassaultsuit_aimpunch).

10.02.2018: Версия игры - 1.36.2.6 Разное Исправлена ошибка с Medi-Shot (ХилШот), при использовании некорректно считались патроны.

16.02.2018: Версия игры - 1.36.2.7 CLUTCH CASE и CAPSULE 2018 Новый кейс и капсула, в котором представлены 17 новых скинов оружия и 24 новых перчаток. Новая Капсула 2018 с 8 стилями, разработанными сообществом игры. Звук Добавлен параметр «snd_stream» convar. Включение этого режима отключает использование звукового кэша и вместо этого передает аудио с диска. Разное Исправлен сбой при удалении хил-шотов. Исправлен счетчик боеприпасов, не обновляющийся при удалении спец. предметов, Medi-Shots, таговая граната и т.д. Обновлены следующие предметы: – АК-47 | Frontside Misty – M4A1-S | Chantico’s Fire Карты Nuke Изменена лестница в диспетчерской возле плэнта B Убраны непредусмотренные позиции на кране на плэнте A Исправлены некоторые незначительные ошибки.

01.03.2018: Версия игры - 1.36.2.8 Разное Трассировка оружия игрока от первого лица теперь выглядят более реалистично. Так как пули на самом деле стреляют прямо по перекрестию, трассировка все равно может быть смещена от лица в случаях, когда объект блокирует трассирующее действие от цели. Однако шум в геометрии вблизи цели (например, геометрия смещения) больше не должен приводить к тому, что это смещение бы происходило так часто. Оружие, которое стреляет каждые несколько пуль, теперь имеет трассировку на своей первой пуле. Исправлено оружие, которое вообще не запускает трассировку с помощью команды sv_infinite_ammo 1. Теперь просмотр моделей оружия реагирует на отдачу оружия и aimpunch. Можно отключить при помощи команды “viewmodel_recoil_scale 0”. Добавлена чит опция convar cl_crosshair_recoil. При её включении прицел игрока будет реагировать на отдачу оружия и aimpunch. Несколько исправлений для решения уязвимостей и проблем стабильности. Добавлены новые домены для хранения и загрузки повторов, чтобы обеспечить более надежную загрузку повторов матчей из официальных центров обработки данных Perfect World. Интеграция игрового состояния теперь будет включать векторную ориентацию игроков, когда включена опция интеграции «allplayers_position». Добавлена более подробная информация о состоянии игры для трансляции друзьям. Эффективная загрузка snd_stream. Исправлена snd_stream для работы на Linux.



Карты Canals: Добавлена обложка рядом с магазином Понижен выход воды с туннелей для лучшей видимости Удалены навесы и отрегулированные кисти для клипов при повышении / прыжке Ivy Увеличенная лестничная площадка во дворе для лучшего движения Исправлен зазор на крыше на B, на который могли перелетать гранаты Добавлена лестница с левой стороны CT-моста для облегчения доступа террористов к B Другие мелкие исправления ошибок и прочие улучшения

02.03.2018: Версия игры - 1.36.2.9 Разное Коллекционные стикеры Capsule Series 3, содержащие одну серию 3 коллекционных наклеек, теперь доступны в виде внутриигрового предложения для покупки.

23.03.2018: Версия игры - 1.36.3.0 Игровой процесс Корректировки «Негева»: Повышенная точность при стрельбе очередями Немного сокращено время до значительного восстановления точности Цена снижена до $1700 Снижена бронебойность Скорость передвижения значительно снижается при стрельбе Разное Исправлена ошибка, связанная с коллекциями Workshop, когда карта удалялась из Workshop.

30.03.2018: Версия игры - 1.36.3.1 Разное Исправлен четырехмерный объемный звук, теперь он работает корректно. Исправлена ​​ошибка, из-за которой в некоторых ситуациях можно было повторять звуки цикла, такие как звук дыхания заложников. Исправлена ​​редкая ошибка, из-за которой зрители слышали звуки шагов под водой, исходящие от игроков на земле. CS: GO предметы, полученные в через обмен, не могут быть проданы в течение 7 дней. SDK Добавлена ​​поддержка равномерной настройки шкалы статических опорных моделей. Чтобы изменить размер статических параметров достаточно изменить свойство «равномерного масштабирования» опции «prop_static Hammer» или использовать сочетание клавиш «шифт» + «колёсико мыши» в окне просмотра «Hammer 3D». Карты Nuke: Перемещена скрипучая дверь, чтобы дать более ясный вид на хижину Изменена геометрия возле крана Сглаженное движение на крыше около «T спавна» Изменен цвет новых ящиков на месте закладки бомбы Изменен цвет небольшого красного ящика во дворе на стороне Т Добавлена ​​крышка в задней части скрипучего дверного зала Dust 2: Удалена односторонняя wallbang от «КТ спавна» Исправлены некоторые незначительные ошибки Исправлена ​​ошибка эксплойта mip Canals: Открыто «B лобби» до лестницы Упрощенная геометрия вокруг «B-сайта» Заблокированная «невидимая» область на точке A Исправлено несколько уязвимостей «pixelwalking» Исправлены различные мелкие ошибки

21.04.2018: Версия игры - 1.36.3.2 Разное Исправлена уязвимость, влияющая на производительность игрового сервера. Карты Добавлен Dust 2 в активный пул карт. Удален Cobblestone из активного пула карт. Добавлена поддержка Nuke в Wingman. Austria перемещена и отправлена в группу Defug Sigma. Cobblestone перемещена в группу карт Delta casual.

01.05.2018: Версия игры - 1.36.3.3 Звук Включено потоковое аудио по умолчанию, что делает использование “звукового кэша” ненужным. Кэш звука можно принудительно включить, установив snd_disable_legacy_audio_cache 0, если будут обнаружены какие-либо проблемы. Звуки перезагрузки оружия теперь следуют за перезаряжающимися игроками, когда они перемещаются. Исправлено использование звукового устройства для отмены звуков. Игровой процесс Заменена индивидуальная односторонняя анимация для террористов для MAC10, MP7 и MP9 с альтернативной двуручной версией для улучшения распознавания оружия с первого взгляда. Карты ShortNuke: Добавлено больше точек возрождения Исправлена ошибка модели окклюзии внутри вентиляционного отверстия Добавлен твердый фон в верхней части желтого крана

05.05.2018: Версия игры - 1.36.3.4 Разное Устраненная проблема стабильности обнаружения физических столкновений от смещенных поверхностей. Исправлены некоторые ситуации, при которых наклейки не отображались должным образом в игре. Исправлена проблема, когда встроенные в карты MP3 не работали. (Спасибо пользователю Steam MajesticCatDog за помощь в обнаружении этой проблемы). Удалены устаревшие команды кеширования звуков. SDK При загрузке карты в режиме разработки с включенным «developer 1», движок будет отображать предупреждения «DISP_PHYSICS» для перемещений с вырожденными гранями столкновения. Когда такие стороны смещения столкнутся, весь объект смещения не будет иметь никакого столкновения в игре. В этих случаях авторы карт могут добавлять дополнительные кисти или корректировки к таким перемещениям.

22.05.2018: Версия игры - 1.36.3.6 Разное Логика бомбы изменена и теперь отрабатывает каждый тик, когда она близока к взрыву или обезвреживанию, обращаясь к некоторым редким случаям, когда чрезвычайно близкая разрядка все равно приведет к взрыву бомбы. Если бомба взорвется и будет обезврежена в одно и то же время, она будет считаться обезвреженной. Прайм-аккаунты теперь будет получать предупреждение в конкурентном лобби, когда они вступают в контакт с другими прайм-аккаунтами, чей фактор доверия может повлиять на их взаимодействие. Игровой Процесс Общие настройки окружающих звуков: Увеличено разрешение и характер эффектов реверберации для лучшего отражения окружающей геометрии карты Небольшие настройки микширования Улучшены звуки разрушения вентиляционного отверстия и увеличено слышимое расстояние. Добавлен новый тип «хитбокса» для шеи и применен к существующему «hitbox» на моделях персонажей. Пули, которые проникают через шею в голову, теперь считаются «хедшотом». Это будет понятным объяснением того, почему атака со спины считается «хэдшотом». Исправлен ключ “use” чтобы более надёжно подбирать оружие на земле и не ронять активное оружие, если сменное оружие не может быть подобрано. Карты Nuke: Оптимизация для низких настроек Заблокирована видимость между силосом на площадке А Перемещённые изменения геймплея на «ShortNuke» Удалены токсичные бочки Вентиляция больше не ведёт прямо к площадке B, но у неё есть выход близкий к двойным дверям Новые толкаемые угловые коробки на площадке B, они отодвинуты назад, чтобы препятствовать прямому углу для хэдшота на рампе Добавлен сплошной фон для желтого крана внутри площадки B Сглажены некоторые движения игрока Overpass: Снижение громкости окружающих звуков Добавлено столкновение гранаты с игроком, чтобы создать ограждение возле стройки Удалена жуткая тень, изчезающая при приближении к главному входу Террористов на площадке B.

23.05.2018: Версия игры - 1.36.3.7 Разное Исправлено отображение панели бомбы, иногда неправильно показывающей обезвреживание с 0.000 секундами, оставшимися для игроков или ботов, которые присоединились к серверу в середине раунда, даже если они не обезвредили бомбу. Исправлены некоторые сломанные материалы на моделях персонажей Leet Crew. Звук Снижена громкость выбранных окружающих звуков в Nuke. Исправлена ошибка, когда звук USP-S и M4A1-S играл в отдаленных версиях за пределами их максимального слышимого расстояния. Снижена громкость звука вертолета. Снижен уровень громкости эффектов DSP на Glock и AK47. Добавлен недостающий snd_lvl в M4A1, чтобы он мог получать эффекты DSP. Убран шум воды из фонтана в эстакаде. Исправлена ошибка, при которой звуки посадки становились тихими до максимального слышимого расстояния. Исправлена ошибка, из-за которой звучание на карте Cache наружного реверберации звучало так, как будто оно было в помещении. SDK Исправлены инструменты vbsp и hlmv для правильной обработки путей, содержащих пробелы.

13.06.2018: Версия игры - 1.36.3.8 Игровой Процесс Уменьшен базовый урон CZ75a с 33 до 31 единиц (один выстрел больше не смертелен против шлема противника). Увеличен запас боеприпасов для M4A1-S от 40 до 60 единиц, чтобы обеспечить некоторую дополнительную полезность, не влияя на короткие сражения. Снижена цена MP7 от $1700 до $1500. Разное Игровые серверы больше не будут публиковать свой публичный IP-адрес в ответ на команду «status» от клиентов. Незапечатанные элементы граффити теперь можно удалить. Исправлена ошибка, при которой циклические звуки, воспроизводимые из спящих объектов, могли воспроизводиться ненадолго до выключения. Карты Mirage: Удалены ограничения на Skybox Обновлены некоторые арт-ориентиры Снижен skillceiling, чтобы попасть в апартаменты T-спавна Исправлен банковский уголок в коридоре, ведущий к участку леса Удалена лестница возле входа в апартаменты от T-спавна и заменена ящиками Удален сломанный угол возле фургона в бомсайте B Улучшенная видимость с T-стороны середины в направлении A-разъема (удаленный входной разъем черного фона) Улучшенная видимость от CT-лестницы до T-рампы в бомбоубежище A (удаленная дверь темного фона внутри рампы) Отключенное столкновение пули по вертикальным колоннам забора в середине Удалены деревянные столбы внизу середины Исправлены некоторые ошибки столкновения игроков Canals: Перепроектированный подход T к участку B через аллею, с раздельными входами Улучшенная видимость игроков против лесов под A Удаленная способность стоять на верхней части дверной рамы на лестнице CT до B Другие мелкие исправления ошибок и улучшения

07.07.2018: Версия игры - 1.36.4.0 PANORAMA Теперь пользователи могут выбрать интерфейс Panorama в Windows и перекрестно играть со своими друзьями, добавив -panorama в опции запуска CS:GO Меню просмотра Добавлены индикаторы состояния загрузки Доступен просмотр демо из определенного раунда HUD Панель HUD Money теперь имеет фон, как здоровье и боеприпасы, а также управляется с помощью cl_hud_background_alpha Исправлены линии чата HUD, которые не выстраивались по отношению друг к другу в определенных разрешениях / масштабах. Панорамный стиль прицела в значении 0 и 1 теперь больше не изменяется при изменении разрешения. Добавлены кнопки в таблицу счёта, чтобы позволить пользователям переключать элементы с помощью колёсика мыши. Пользовательские логотипы команды теперь снова работают с расширением png и могут быть помещены в новое местоположение изображения команды или в старое (flash) местоположение. Исправлено ADR, которое не отфильтровывало урон команды. Исправлено отображение подозреваемого, который не подсвечивался в таблице счёта в Overwatch (Патруль). Карты Мираж: Отрегулировано столкновение игрока на bench wall плэнта Б. Overpass: Исправлены некоторые места застревания бомбы. Cache: Обновлено изображение встроенной радарной карты BSP для новой версии. Разное Улучшена яркость и сконвертировано виньетирование на карте экрана загрузки изображения.

12.07.2018: Версия игры - 1.36.4.1 Панорама Пользователи Linux и OSX теперь могут также использовать интерфейс Panorama UI, добавив «-panorama» к своим параметрам запуска. Добавлена панель трансляции для CS:GO турниров миноров и мажоров в главном меню. Добавлена ссылки на Steam Market для товаров в контейнерах. Добавлена возможность использования подарочных пакетов. Счёт конца матча теперь показывает группы навыков других игроков. Счёт конца матча теперь имеет модели группы навыков Wingman в персональном отображении группы навыков Мертвые игроки больше отличаются от живых в меню счёта. Меню счёта теперь имеет регулятор громкости голоса для каждого игрока Исправлено управление мышью в конце матча так, чтобы избежать щелчка из окна и потерю фокуса. Добавление возможности ввода числовых значений для определенных параметров. Обновлен размер значка гранаты Исправлена ошибка, не показывающая все гранаты, принадлежащие игроку, в их пользовательском интерфейсе во время freezetime. Исправлены дружественные приманки, которые отображаются на радаре с нечетным цветом и произвольным номером/буквой. Исправлены дружественные приманки, появляющиеся в качестве вражеских призраков при детонации. Исправлена ошибка таймера обратного отсчета при обезвреживании бомбы Исправлена ошибка, из-за которой сообщения о смерти пытались перевести имена игроков Игровой Процесс Функциональное изменение приманки, которое стало доступно с последним обновлением: теперь на радаре будет видна ловушка команды, которая бросила ее. Разное Игровые серверы больше не будут публиковать свой публичный IP-адрес в ответ на команду «status» от клиентов. Незапечатанные элементы граффити теперь можно удалить. Исправлена ошибка, при которой циклические звуки, воспроизводимые из спящих объектов, могли воспроизводиться ненадолго до выключения. Карты Обновлены ограничения аккаунта Steam и CS: GO для пользователей из Нидерландов и Бельгии. Функции Steam Trading и Steam Market теперь снова включены для учетных записей Steam в Нидерландах. Клиентам в Нидерландах и Бельгии будет запрещено открывать контейнеры. Различные исправления сбоев. Исправлена регрессия в надежных аватарах для игровых серверов турнира. Установите максимальное значение ползунка zoom_sensitivity_ratio_mouse равным 1.5 на экране настроек.

19.07.2018: Версия игры - 1.36.4.2 Панорама Улучшение читабельности таблицы счета. Добавлена возможность подключатся к другому серверу сообщества через меню паузы, во время игры на другом сервере сообщества. Исправлено уведомление прайм-аккаунта для корректного отображения числа дней, до того, как номер телефона может быть использован для активации. Исправлен баг, при котором в уведомлении о выходе новой версии клиента была указана неверная версия. Исправлено неправильное отображение нескольких значений в настройках. Улучшена обработка своих биндов в консоли разработчика. Музыка в главном меню теперь играет правильно. Добавлен путь получения лицензии игры для владельцев Perfect World при первом запуске игры в режиме -panorama Добавлена кнопка для обмена с другом в карточке профиля. Убраны окна сообщений, находящиеся в разработке. Исправлены вылеты при запуске на Mac и Linux. Многочисленные улучшения стабильности. Скорректированы стрелки над игроками, которые могли быть не цветом игрока Исправлена ошибка Javascript в загрузочном экране. Второй прогресс-бар на загрузочном экране теперь показывает точнее и теперь не сможет показать < 0 байтов загружено cl_draw_only_deathnotices теперь правильно скрывает панель победы, подсказки по центру экрана и прогресс разминирования бомбы. Исправлено неправильное выравнивание на загрузочном экране. Исправлен баг, когда обзор карты на экране загрузки показывался не сразу. Панорама будет включена всем до конца месяца.

25.07.2018: Версия игры - 1.36.4.3 Панорама Добавлена ​​поддержка голосового чата в режиме Panorama UI с использованием одного и того же нажатия клавиши «говорить», как в игре. Добавлен экран подтверждения для учетных записей с использованием баланса Perfect World во время проверки. Элемент таблицы счёта теперь поддерживает вертикальная шкала масштаба HUD для ТВ-трансляций. Улучшен макет уведомлений о смерти для игроков с очень длинными именами профилей. Улучшено расположение меню покупки для азиатских языков. Исправлены повторы, в которых не было индикатора игрока и информации о нанесенных повреждениях. Улучшен стиль прицела 1, чтобы сделать его как можно ближе к старому. Исправлены идентификаторы целей прицела, отображаемые во время повторов. Изменен значок разговора на мини-табло для анимации слева направо. Исправлена редкая проблема с неправильным отображением новых строк в истории игрового чата. Исправлено описание спасательного комплекта в режимах заложника. Исправлена ошибка в не подгружаемой текстуре перчатки. Несколько улучшений стабильности. Исправлена ошибка, из-за которой пользовательский интерфейс HRTF передавался позади слушателя, а не спереди. Удалены нежелательные звуки, которые воспроизводились во время открытия кейса. Лучшее масштабирование громкости музыкальных слайдеров. Добавлены параметры аудио-устройства в настройки звука. Исправлена ошибка, когда при покупке нескольких кейсов играло сразу несколько звуков покупки одновременно. Добавлены звуки при дропе предметов в конце матча.

26.07.2018: Версия игры - 1.36.4.4 Панорама Добавлен внутриигровой интерфейс для приглашений, полученных от друзей и недавних игроков. Добавлено количество живых игроков и общее количество игроков в меню tab. Добавлено количество зрителей в меню tab. Исправлена регрессия в идентификации команды накладных расходов. Исправлено отображение тренерами состояния других игроков команды. Порядок сортировки инвентаря теперь будет сохранен и восстановлен. Меню граффити больше не будет показывать недействительный значок граффити, когда он закончится. Несколько улучшений стабильности.

03.08.2018: Версия игры - 1.36.4.5 Интерфейс Панорама интерфейс теперь активен по умолчанию для пользователей всех поддерживаемых операционных систем. На короткое время игроки могут вернуть прежний интерфейс добавив опцию: -scaleform в параметрах запуска Игровой процесс C4 теперь издает другой писк, если установлена на B Молотов теперь тоже будет наносить урон при прямом попадании. Perfect World У игроков, которые используют Perfect World, доступна новая озвучка. Сервера сообщества теперь поддерживают подключение с лаунчера Perfect World и других лаунчеров. Horizon Кейс Добавлен кейс Horizon, содержащий 17 новых скинов от сообщества и 4 вида ножей. Панорама Исправлена музыка при смене команд и при выборе команды, теперь ее громкость зависит от громкости музыки в главном меню Голосовой чат лобби теперь приглушает музыку главного меню. Исправлены ошибки с возможностью заимствовать музыку, добавлена кнопка для отключения музыки. Исправлен баг, при котором старые приглашения в лобби пересоздавались после выхода из соревновательного матча. Теперь в списке друзей в первую очередь показывается счет соревновательного матча. Добавлены внутриигровые сообщения при жалобе, похвале, временном бане. Множество исправлений для поддержки IME. Улучшен чат лобби для отображения большего количества сообщений. Исправлено отображение чата на разрешениях 4×3 и 5×4. Исправлен баг, когда в конце матча приватный ранг игрока поднимался выше 40. Исправлено отображение кнопки переподключения на разрешениях 4×3 и 5×4. Исправлено отображение таблицы счета при Военных Играх. Улучшено визуально разделение наблюдателей от игроков в таблице счета. Исправлен баг, когда у наблюдателей таймер останавливался и становился красным. Исправлены отсутствующие иконки в kill feed. Исправлен радар и обзор карты для карт сообщества, в манифест-файле которых нет никаких значений радара и обзора карты. Исправлен экран выбора карты сообщества в режиме Напарники. Убийства попаданием Молотова теперь отображаются со специальной иконкой. Исправлены некоторые ошибки на обновленном радаре. Разное Добавлен параметр падения для воды на карте Overpass для исправления отражений. Добавлена редкая анимация осмотра Desert Eagle. Многочисленные исправления стабильности и безопасности.

07.08.2018: Версия игры - 1.36.4.6 Панорама Имена тегов на оружие теперь поддерживают все символы Юникода для отображения в пользовательском интерфейсе. Исправлен размер шрифта меню покупки для длинных имен локализованных элементов. Исправлен размер шрифта на экране Overwatch. Уменьшенная ширина элемента интерфейса Vvte. Исправлено состояние строк табло, когда пользователи брали музыкальный набор. Версия консольная команда теперь будет включать в себя версию Windows, обнаруженную игрой. Исправлены перекрытия в списке игроков на определенных пропорциях. Исправлено некорректное отображение имен игроков в конце матча. Исправлены некоторые резервные копии контента для версии Perfect World. Несколько улучшений стабильности, включая исправление частых сбоев в меню покупок на Mac и наличие привязки ключей для покупки нескольких элементов.

09.08.2018: Версия игры - 1.36.4.7 Game State Integration Добавлена поддержка информации о бомбе в GSI, которую можно включить с помощью “bomb” “1” в файле конфигурации. Добавлена поддержка информации о свободной камере наблюдателя, когда в файле конфигурации включена опция “player_position” ”1″. Добавлена поддержка результатов раунда матча, которые можно включить с помощью команды “map_round_wins” “1” в файле конфигурации. Perfect World Исправлен голосовой звук на китайском для нескольких фракций персонажей, не проигрывающийся правильно в Perfect World версии игры. Звук Улучшено качество голосового чата в лобби. Панорама Добавлена настройка cl_drawhud_specvote для отключения голосования при наблюдении. Исправлено некорректное отображение названий карт в панели голосования на китайском языке. Отрегулировано положение панели игрока зрителя на разных масштабах HUD, чтобы уменьшить их перекрытие с чатом. Исправлены иконки заложников под радаром, которые не отображались, если у вас был cl_hud_bomb_under_radar равным 0. Расстояние между чатом и голосовой панелью немного изменено. Исправлено перекрытие имени игрока на панели зрителя с именем предмета в редких случаях. Максимальное значение опции cl_radar_icon_scale_min увеличено до 1.25 Добавлена команда con (spec_cameraman_set_xray), которая позволит установить, контролирует ли оператор hltv состояние рентгеновского снимка или нет (1 = оператор контролируется, 0 = зритель контролируется). Таблица очков: Исправлено, когда 20 игроков, не вписывалось в полный список. Исправлена некорректная прокрутка для серверов с большим количеством игроков. Исправлена проблема с производительностью, когда maxrounds был больше 30. Исправлен случай, когда старые данные и группа умений в конце матча использовались повторно. cl_mute_enemy_team теперь отображается на аватарах.

16.08.2018: Версия игры - 1.36.4.8 Игровой процесс Добавлен новый MP5-SD, доступный для тестирования автономных и официальных серверов Casual и Deathmatch. Он может быть оборудован в слоте для загрузки MP7. Соревновательный режим Срок действия лобби, рекламируемых ближайшим игрокам и участников групп Steam, истекает через 5 минут бездействия лидера лобби. Добавлен способ запуска рекламы однопользовательских лобби для ближайших игроков и участников групп Steam из диалога разрешений. Сеть Исправлена ошибка, из-за которой некоторые игроки, особенно на DSL-соединениях, испытывали высокую потерю пакетов из-за доставки пакетов не по порядку. Панорама Включена Панорама UI на Windows XP и Windows Vista. Включен лобби чат, когда всплывающее окно принять матч активно. Исправлены различные многострочные сообщения, обрезающие последнюю строку текста. Исправлена зависания клавиатуры после ввода и нажатия кнопки “Отправить” в панели чата. Разрешить отправку Сообщения Steam последним товарищам по команде с помощью нового чата Steam. Элементы HUD зрителя теперь уважают настройку cl_drawhud. Исправлена кнопка повторного подключения, когда он появляется над лобби чата. Исправлена анимация MP7. Интеграция статистики игры включает в себя поле “round_totaldmg” для отслеживания общего урона, нанесенного игроком. Различные исправления ошибок в списке очков для различных режимов игры. Различные улучшения стабильности и исправления. Исправлено масштабирование значков mapoverview Кейс Horizon Добавлены карты нормалей для Desert Eagle / Code Red и P90 / Traction Perfect World Улучшена надежность загрузки режима патруля в игровом клиенте Perfect World CS:GO. Разное Это обновление включает в себя изменение “csgo.exe”, который, хотя и подписан цифровым сертификатом Valve, все еще может вызывать предупреждения в некоторых антивирусных пакетах и требовать от пользователей ручного изменения настроек программного обеспечения AV для правильного обновления.

17.08.2018: Версия игры - 1.36.4.9 Панорама Новый интерфейс Панорама теперь включен по умолчанию на всех платформах. Пользовательский интерфейс Legacy Scaleform (старый интерфейс) можно использовать в течение очень ограниченного времени. Для этого запускайте игру с параметром запуска: -legacyscaleformui MP5-SD Небольшое увеличение максимального слышимого расстояния от основного звукового сигнала. Курочки больше не боятся, когда игроки стреляют из MP5-SD 🙂 Разное Команда: – playgamesound теперь имеет чит-защиту.

22.08.2018: Версия игры - 1.36.5.0 Игровой процесс Оружие MP5-SD теперь доступно в матчах Wingman. Праздник курочки был продлён. Мастерская Добавлена возможность выбрать тег MP5-SD при загрузке скинов.

15.09.2018: Версия игры - 1.36.5.3 Звук Добавлена настройка сервера "mp_footsteps_serverside", которая включена по умолчанию и переключает звуки шагов рядом с игроком при с использованием сочетания клиент-имитируемых и сервер-авторитетных к только сервер-авторитетным. Панорама Было оптимизировано "TAB-меню", теперь оно обновляется в реальном времени, только когда оно открыто. Исправлено несколько редких ошибок в меню прогнозов Pick'Em. Исправлено отображение статистики в режиме наблюдения, во время овертаймов. Исправлен редкий случай бага Steam UI, отображающий диалоговое окно "EmbeddedStreamCurrentTime" вне игры. RevEmu Добавлена поддержка новых интерфейсов Steam. Исправлена работа отображения звания и рангов. Реализована поддержка оружия: M4A1-S, MP5-SD, Р2000.

04.10.2018: Версия игры - 1.36.5.4 Игровой процесс Обновленные модели персонажей ФБР были добавлены на карты: Nuke, Agency и Office. Оружие MP5-SD доступно для использования в официальном соревновательном режиме. Добавлена новая команда “mp_solid_teammates 2”, которая позволяет стоять на повверх товарищей по команде, в то же время позволяя ходить через них. Функция теперь включена в официальных режимах Casual, Demolition и Flying Scoutsman.



Серверы Linux Обновилась версия steamclient.co для выделенных серверов Linux, которые имеют множество исправлений для потоковой передачи и интеграции. В течение ограниченного времени, старую версию steamclient.co все еще можно использовать на выделенных серверах CS:GO Linux.



Разное Коллекция Inferno 2018 и коллекция Nuke 2018 теперь доступны в качестве рангов. Обновлены альфа-каналы цвета на SSG 08 и Mac-10 в новой коллекции Inferno 2018. Исправлены редкие случаи, когда конфигурация аудиоустройства не сохранялась должным образом. Исправлена ​​поддержка Beartooth Music Kit для оценки громкости музыки MVP.



Панорама Исправлена ​​утечка VRAM в поточных контекстах Open GL на OSX и Linux. Исправлена редкая проблема щелчка левой кнопкой мыши на OSX. Несколько улучшений производительности для клиентов OSX и Linux. Добавлена поддержка файлов DDS с использованием сжатия DXT3. Добавлена поддержка файлов PNG в кодировке DDS.



Карты Nuke: Сделали коридор, ведущий к трапу номер с Т стороны чуть шире Перемещенные двери слегка соединены с трофейной комнатой Изменена команда CT в ФБР Train: Усовершенствованное столкновение игроков с бомбой на сайте Добавлен столкновение гранаты с потолком небес на сайте Office: Окна стали полностью разрушаемы, а не частично Исправлена не попадание по противнику при выстреле через шляпу снеговика Сглажено движение по лестнице Расширенные отверстия CT-спавне и грузовика в гараже Перемещена мебель на T-спавне Исправлены некоторые незначительные графические сбои Улучшенное освещение в CT-спавне

05.10.2018: Версия игры - 1.36.5.5 Лондон 2018 Добавлена гравировка главных трофеев чемпионата с именами новых легенд команд и именами главных чемпионов Лондона 2018. Разное Обновленные модели персонажей ФБР также были добавлены для карты Nuke в игровом режиме Wingman. ФБР будет использовать голосовую озвучку спецназа, чтобы охватить сценарий бомбы, так и с заложниками. Исправлено вращение ножа в кобуре на моделях персонажей-анархистов. Добавлены описания для коллекций 2018 Inferno и 2018 Nuke. Исправлены усеченные локализованные имена элементов при подтверждении новых элементов. Исправлен значок панели приглашений группы навыков, чтобы не перекрывать имя игрока. Увеличена ширина макета панели “добавить друга”. Немного улучшена стабильность работы клиента игры.

10.10.2018: Версия игры - 1.36.5.6 Игровой процесс Скорректирована экономика начала тайма с целью уменьшения влияния победы пистолетного раунда на последующие раунды. В соревновательном матчмейкинге, обе команды начинают тайм с “серии поражений” в одном раунде, которая сбрасывается после победы в раунде. Вместо $1400, раунд 1 проигравшая сторона получает $1900, затем $2400 за последующую потерю, и т. д. Начало половины проигрыша может быть скорректировано с помощью команды “mp_starting_losses” CZ75a: Скорректировано поведение CZ75a, чтобы поощрять полуавтоматический огонь на средних и больших расстояниях. Увеличена отдача и погрешность стрельбы. Немножко улучшенная скорость восстановления точности. Tec9: Внесены корректировки, чтобы сделать оружие более прощающим при средних темпах стрельбы. Уменьшена неточность огня Немножко улучшенная скорость восстановления точности Остальные: Цена SG553 снизилась до $ 2750 Цена AUG снизилась до $ 3150



Карты Карта Австрия теперь доступна в соревновательном Матчмейкинге. Карта Австрия была перемещена в группу Delta в официальном Casual matchmaking. Новые карты сообщества Biome и Subzero теперь доступны в Casual matchmaking в составе Group Sigma. Карта Canals была удалена из соревновательного режима. Карты: Shipped и Insertion больше не доступны в официальном матчмейкинге. Звук Добавлена “VoIP позиционная” настройка звука. Если этот параметр включен, голосовое аудио в игре будет воспроизводиться с позиции, в которой находится игрок. Разное Включено привязка мыши для голосового чата, чтобы работать в списке результатов в конце матча. Исправлена задержка асинхронных событий в Таб-меню, вызывающее проблемы с производительностью во время игры.

23.10.2018: Версия игры - 1.36.5.7 Счастливого Хэллоуина В игровых режимах Casual, Demolition и Flying Scoutsman игроки теперь могут стать призраком после смерти и летать по миру, пока раунд не закончится. Жуууууть! Призраки могут: Быть видимыми только для других призраков и наблюдателей. Рисовать граффити в мире. Влиять на интерактивные объекты (футбольные мячи, стекло, горшечные растения и т. д.). Превращать курочек в зомби. Овладевать ботами. Два мяча в виде тыквы теперь спавнятся в случайных местах на карте во время Хэллоуина. Улучшена способность курочек избегать прохождения сквозь стены. Курочки теперь спавнятся во всех не соревновательных режимах во время Хэллоуина. Курочки попали под власть жуткого духа Хэллоуина. Кто положил всю эту кукурузу в мой пистолет?! Карты Biome: Исправлена эксплуатация карты. Исправлены некоторые точки застревания. Исправлено несколько неверных столкновений. Радар обновлен до нового стиля. Subzero: Незначительные оптимизации. Незначительные улучшения для читабельности. Исправлены некоторые точки спавна в deathmatch. Исправлена обрезанная текстура, которая воспроизводила неверный звук в яме на А. T-Water больше не убивает игроков. Обновлен обзор радара. Cbble: Хэллоуин здесь, так почему бы не попробовать некоторые сверхстрашные изменения? Удалён проход между Long A и переходом. Заблокирован длинный угол обзора из Long A со стороны КТ к внутреннему двору. Снижена высота дверей в подземном переходе. Удалена наклонённая дверь, ведущая в переход. Удалена огромная часть старого места закладки бомбы на А во дворе. Перемещено место закладки бомбы на А в направлении пандуса. Перекрыт доступ к большей части места спавна Террористов. Место спавна Террористов перемещено чуть выше. В раскрывающееся меню добавлены объекты, на которые можно залезть. Добавлена крыша в коридоре, ведущая к платформе на место закладки бомбы B. Добавлена тема жуткого Хэллоуина. Интерфейс Добавлена иконка для неизвестных карт Воркшопа. Исправлен случай неправильного хранения записи игрока. Исправлена регрессия в голосовании при выборе случайной карты. Исправлен таб голосования, в котором не было первоначальной фокусировки. Исправлена ошибка, при которой раннее голосование игнорировалось в некоторых случаях. Исправлен случай, когда конец матча мерцал в последующих матчах. Исправлен курсор мыши, который появлялся сразу же после окончания матча. Исправлены баги, возникающие при использовании больших значений в параметре maxrounds. Разное Тайм-ауты теперь сохраняются и восстанавливаются в резервных копиях раундов.

30.10.2018: Версия игры - 1.36.5.8 Зритель Исправлена красная тень для индикатора здоровья, которая иногда не обновлялась до правильного положения, особенно во второй половине. Исправлены мертвые игроки, иногда показывающие череп неправильного цвета для своей команды на HUD зрителя. Хэллоуин Обновлен экран загрузки для spooky de_cbble. Модели ghost arm теперь предварительно правильно кешируются, поэтому они будут загружаться корректно, исправляя несколько проблем, связанных с моделями просмотра. Разное Переделана настройка яркости в настройках панорамы видео. Исправлены длинные имена музыкальных наборов, в результате чего счетчик StatTrak MVP сокращался. Исправлен случай, когда большие карты не загружались из WorkShop.

06.11.2018: Версия игры - 1.36.5.9 Праздник Хэллоуин подошел к концу. Спасибо, что праздновали с нами! Табло счёта Добавлен маркер клинча на график. Временная шкала теперь показывает самый ранний раунд, по которому матч может закончиться, и какая команда может выиграть матч на нем. Статистика списка игроков теперь поддерживает любое количество раундов. Статистика игрока больше не будет сбрасываться каждый овертайм. Добавлено больше статистики для режимов Demolition и Flying Scoutsman. Карты Карты Biome и Subzero были добавлены в матчмейкинг! Cbble: Удалены украшения Хэллоуина Удалена крыша в коридоре, ведущего к пленту B Добавлена информация о bombtarget на пленте А Открыты окна к направлению закладки бомбы Включен boost на точке B Lowered cover в положении выстрела в голову на Лонге А Уменьшено количество гробов Увеличено количество деревянных бочек Улучшен экран загрузки карты Убрана лишняя пыль с радара

15.11.2018: Версия игры - 1.36.6.0 Капсула Группа навыков Добавлена новая капсула с 9 наклейками от сообщества художника daniDem. Разное Панель боеприпасов теперь скрывает значки взрыва и пули в” упрощенном ” режиме. Иконки hud (бомба / заложники иконки) учитывают команды cl_drawhud и cl_draw_only_deathnotices. Игроки теперь проходят через последовательность смерти, когда они отсоединяются, опуская свои предметы вместо того, чтобы брать их с собой. Операторы сервера могут отключить эту функцию с помощью команды mp_disconnect_kills_players. Если вы нашли способ злоупотребления этой функцией, чтобы получить дополнительные предметы/деньги в соревновательном режиме, пожалуйста, обратитесь по электронной почте [email protected] с темой ” Player disconnect exploit “. Карты Добавлены новые загрузочные экраны для Biome и Subzero. SUBZERO: Улучшена стабильность для клиентского рендеринга осадков. Упрощена местность на B. Сделан пол в вентиляции. Внутри ямы теперь ярче. Улучшен средний вход для T. Расширен Мид. Улучшена обрезка. Общая оптимизация.

Этот торрент недоступен для скачивания без регистрации, однако доступен по публичной magnet-ссылке (источники с публичных трекеров). Перед использованием ссылки прочтите, пожалуйста Пользовательское соглашение, а также как можно дольше оставайтесь на раздаче! Для того, чтобы скачать сам торрент-файл (который видит больше источников), а также для того, чтобы поблагодарить релизера, вам необходимо зарегистрироваться. Если регистрироваться лень - вы можете также попробовать скачать релиз по нашим партнерским ссылкам ниже. Кроме того, зарегистрированным пользователям не показывается всплывающая реклама при скачивании. [underverse.name].t120339.torrent Трекер: Зарегистрирован [ 26.11.2018 17:39 ] Статус: √ проверено (by Паукан at 26.11.2018 17:39) Поблагодарили: пока никто не поблагодарил... Тип торрента: публичный - доступные источники с открытых трекеров: Размер: 6.68 GB (занимает 1.53 DVDR, для записи нужно 2 болванки DVDR/RW) Свернуть директории·Развернуть·Переключить Загрузка... 21 августа 201221 августа 2012MMO Action (Shooter), 3D, 1st PersonValve Corporation, Hidden Path EntertainmentValve (Steam)Valve (Steam)7KАнглийский, Русский и другиеАнглийскийАнглийский, Русский и другиеБука1.36.6.0RepackВшита (RevEmu) Страница 1 из 1 Торрент трекер underver.se » Игры для PC » Action [FPS/TPS]